Neuzugang: Anthony Smits verstärkt GAK-Offensive

Der GAK 1902 verstärkt seine Offensive mit einem schnellen Angreifer aus dem niederländischen Spitzennachwuchs: Anthony Smits wird vom AZ Alkmaar fix verpflichtet und unterschreibt bei den Roten einen Vertrag bis Sommer 2028. „Mit Anthony Smits konnten wir einen der spannendsten jungen Spieler aus dem Nachwuchs von AZ Alkmaar fix verpflichten. Anthony bringt außergewöhnliche Schnelligkeit mit, die ihn sowohl im Eins-gegen-Eins als auch in Umschaltsituationen zu einer Waffe macht. Er ist ein Spieler, der mit seinem Tempo Spiele verändern und Gegner vor große Probleme stellen kann. Wir sind überzeugt, dass er perfekt zu unserer Spielidee passt. Wir heißen Anthony herzlich in Graz willkommen und sind gespannt auf seine Entwicklung in unseren Farben“, weiß Sportdirektor Tino Wawra.

Tempo für die Offensive: GAK verpflichtet Anthony Smits

Smits, mit vollem Namen Anthony Kevin Smits und geboren am 21. Mai 2005, wurde im Nachwuchs des AZ Alkmaar ausgebildet, einer der besten Talenteschmieden der Niederlande. Im März 2023 gab der 1,82 Meter große Offensivspieler sein Debüt für Jong AZ in der zweiten niederländischen Spielklasse. Für die zweite Mannschaft der Alkmaarer kam er auf rund 30 Einsätze, in denen ihm 4 Tore und 2 Vorlagen gelangen. International machte Smits in der UEFA Youth League auf sich aufmerksam. In zehn Spielen erzielte er fünf Tore, unter anderem gegen Benfica Lissabon und im Auswärtsspiel bei Real Madrid. Der Niederländer, der auch die surinamische Staatsbürgerschaft besitzt, gilt als einer der spannendsten Tempospieler seines Jahrgangs. Seine größte Stärke ist die Geschwindigkeit. Mit seinem Antritt erzeugt Smits permanent Gefahr in der Tiefe und stellt gegnerische Abwehrreihen vor Probleme. Beim GAK soll der 21-Jährige seine Entwicklung fortsetzen und sich in der ADMIRAL Bundesliga durchsetzen. „Ich bin stolz und dankbar beim GAK zu sein. Ich bringe Tempo und Zug zum Tor mit und will der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen. Vor allem freue ich mich darauf, hart zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln und mich hier zu beweisen“, sagt Anthony Smits selbst.