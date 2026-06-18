Nächste Millioneninsolvenz in der steirischen Immobilienbranche

Über die VENTA AG in Graz wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Betroffen sind rund 64 Gläubiger. Eine Sanierung ist laut aktuellem Stand nicht vorgesehen, die Verbindlichkeiten betragen etwa 12,9 Millionen Euro.

Über das Vermögen der VENTA AG mit Sitz in Graz ist ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nach einem Beschluss des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz mit. Die Eröffnung erfolgte bereits am 21. Mai 2026 auf Antrag eines Gläubigers. Das 2019 gegründete und im Firmenbuch eingetragene Unternehmen war als börsennotierte Muttergesellschaft eines Immobilienentwicklungskonzerns tätig. Innerhalb der AVENTA-Gruppe wurden Immobilienprojekte vor allem in Wien, Niederösterreich und der Steiermark entwickelt, realisiert und verwertet. Die operative Tätigkeit der VENTA AG bestand im Wesentlichen in der Unterstützung und Verwaltung dieser Projektstrukturen, berichtet der AKV.

Immobilienmarkt in der Krise

Das Unternehmen hält unter anderem eine vollständige Beteiligung an der AVENTA Immobilien GmbH, die als Holding für zahlreiche Projektgesellschaften fungiert. Insgesamt sind laut AKV 33 solcher Projektgesellschaften Teil des Konzerns, in denen die einzelnen Immobilienvorhaben gebündelt sind. Als Ursache für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten wird vor allem die seit 2022 anhaltende Krise am Immobilienmarkt genannt. Steigende Zinsen, hohe Inflation, Energie- und Baukosten sowie eine geringere Nachfrage hätten die Umsetzung und Verwertung von Projekten deutlich erschwert. Ein bereits gestarteter Restrukturierungsversuch blieb ohne Erfolg.

Verbindlichkeiten in Höhe von 12,9 Mio. Euro

Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung waren vier Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die Verbindlichkeiten werden laut AKV mit rund 12,9 Millionen Euro angegeben, betroffen sind 64 Gläubiger. Die Vermögenslage der Gesellschaft sei demnach noch nicht vollständig geklärt, insbesondere die Werthaltigkeit der Beteiligungen bleibt offen. Eine Sanierung des Unternehmens ist nach aktuellem Stand laut AKV nicht vorgesehen.