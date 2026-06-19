Vier Abschiede in der Grazer Stadtverwaltung

In Graz wurden vier langjährige Führungskräfte der Stadt für ihre Verdienste geehrt. Bürgermeisterin Elke Kahr überreichte ihnen die Ehrenmedaille der Stadt Graz.

Vier langjährige Führungskräfte der Stadt Graz wurden am Donnerstag, dem 18. Juni, im Rahmen einer feierlichen Ehrung verabschiedet. Sie erhielten für ihre Verdienste die Ehrenmedaille der Stadt Graz. Überreicht wurde die Auszeichnung von Bürgermeisterin Elke Kahr.

Diese Personen wurden geehrt

Ausgezeichnet wurden Werner Prutsch, langjähriger Leiter des Umweltamtes, Andrea Fink, Leiterin des Sozialamtes, Erich Kalcher, Leiter des Personalamtes, sowie Gerhard Uhlmann, Geschäftsführer von Wohnen Graz. Alle vier waren über viele Jahre in leitenden Funktionen für die Stadt tätig.

©Stadt Graz/Fischer Bürgermeisterin Elke Kahr verabschiedete vier langjährige Führungskräfte der Stadt Graz.

Dank für die Arbeit

Bürgermeisterin Elke Kahr (KÖ) würdigte bei der Ehrung die Arbeit der vier Führungskräfte. „Heute ehren wir vier Persönlichkeiten, die unsere Verwaltung und unsere Stadt in den letzten Jahrzehnten geprägt haben. Heute gilt es Danke zu sagen, weil sie uns immer zur Seite gestanden sind – durch alle Aufs und Abs, die in einer lebendigen Stadt wie Graz vorkommen können“, sagte Kahr. Sie wünschte den Geehrten alles Gute und Gesundheit.

Rückblick auf lange Dienstzeiten

Werner Prutsch war 36 Jahre im städtischen Dienst. „Es war eine spannende Zeit, in der sich unglaublich viel getan hat. Ich hatte das Glück, dass mein Beruf immer auch meine Berufung war“, sagte er. Andrea Fink ist seit 1984 im Magistrat und seit 1990 im Sozialamt tätig gewesen. Sie sagte: „Seit 1984 bin ich im Magistrat und seit 1990 im Sozialamt tätig. Mich hat die Arbeit im Haus Graz sowohl beruflich als auch persönlich sehr geprägt.“

Abschied aus Funktionen

Erich Kalcher zeigte sich von der Auszeichnung berührt. „Diese Anerkennung bedeutet mir sehr viel. Sie zeigt, dass die Arbeit nicht so falsch gewesen sein kann“, sagte er. Nach 32 Jahren als Abteilungsleiter bedankte er sich für den Austausch mit Politik und Verwaltung. Gerhard Uhlmann verwies auf die Entwicklung im Grazer Wohnbau: „Uns ist vieles gelungen und die Qualität ist in diesem Bereich deutlich gestiegen.“