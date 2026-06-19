Auffahrunfall auf der A9: Glück im Unglück bei Schwarzlsee

Am Donnerstag, dem 17. Juni, wurde die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten um 11.27 Uhr alarmiert. Der Einsatz führte die Mannschaft auf die A9 in Fahrtrichtung Linz. Der Unfall passierte auf Höhe Schwarzlsee. Dort war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Das Rote Kreuz war dennoch vor Ort. Auch die Polizei rückte zum Einsatz auf die A9 aus. Für die Feuerwehr begann nach dem Unfall die Arbeit auf der Fahrbahn. Die Einsatzkräfte führten Ölbindearbeiten durch. Danach wurde die Fahrbahn gereinigt. Auch die beschädigten Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn beseitigt.

©Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten | Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, beschädigte Fahrzeuge mussten aber von der Fahrbahn beseitigt werden.