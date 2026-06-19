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/ ©Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten bei einem Einsatz.
Nach dem Auffahrunfall auf der A9 bei Schwarzlsee reinigte die Feuerwehr Unterpremstätten die Fahrbahn.
A9/Unterpremstätten
19/06/2026
Donnerstagvormittag

Auffahrunfall auf der A9: Glück im Unglück bei Schwarzlsee

Auf der A9 bei Schwarzlsee kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall. Die Feuerwehr Unterpremstätten rückte aus, band Öl und räumte die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Am Donnerstag, dem 17. Juni, wurde die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten um 11.27 Uhr alarmiert. Der Einsatz führte die Mannschaft auf die A9 in Fahrtrichtung Linz. Der Unfall passierte auf Höhe Schwarzlsee. Dort war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Das Rote Kreuz war dennoch vor Ort. Auch die Polizei rückte zum Einsatz auf die A9 aus. Für die Feuerwehr begann nach dem Unfall die Arbeit auf der Fahrbahn. Die Einsatzkräfte führten Ölbindearbeiten durch. Danach wurde die Fahrbahn gereinigt. Auch die beschädigten Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn beseitigt.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten |
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, beschädigte Fahrzeuge mussten aber von der Fahrbahn beseitigt werden.
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