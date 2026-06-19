Bims und Busse betroffen: Änderungen am Samstag in Graz

In Graz musst du am Samstag, 27. Juni, rund um die Innenstadt mehr Zeit einplanen: Wegen eines Versammlungsmarsches werden Straßenbahnen und Busse zwischen 13 und 16.30 Uhr umgeleitet oder angehalten.

Die Holding Graz kündigt für Samstag, 27. Juni 2026, Einschränkungen bei mehreren Öffi-Linien an. Grund ist ein Versammlungsmarsch, der um 11.30 Uhr im Bereich Erzherzog-Johann-Allee/östlicher Kreuzungsbereich Burgring beginnt. Gegen 13.15 Uhr soll sich der Marsch in Bewegung setzen. Die Strecke führt über Burgring, Opernring, Eisernes Tor, Herrengasse, Hauptplatz, Murgasse, Erzherzog-Johann-Brücke, Südtiroler Platz, Annenstraße und Volksgartenstraße bis zum Volksgarten.

Linie 30 wird umgeleitet

Die Buslinie 30 wird von etwa 13 bis 14.30 Uhr zwischen Geidorfplatz und Kaiser-Josef-Platz in beiden Richtungen über die Glacisstraße umgeleitet. In Richtung Jakominiplatz fahren die Busse ab Geidorfplatz über die Glacisstraße zum Kaiser-Josef-Platz/Oper und dann weiter wie gewohnt. In Richtung Geidorf geht es ab Kaiser-Josef-Platz/Oper über die Glacisstraße zur Haltestelle Geidorfplatz und weiter nach Geidorf. Nicht bedient werden die Haltestellen „Paulustor“, „Karmeliterplatz“, „Freiheitsplatz/Schauspielhaus“, „Trauttmansdorffgasse“ und „Tummelplatz“. Dafür werden „Zinzendorfgasse“ und „Maiffredygasse“ zusätzlich angefahren.

Auch mehrere Bim-Linien betroffen

Auch mehrere Straßenbahnlinien sind betroffen. Zwischen etwa 13.30 und 14.30 Uhr kommt es wegen des Marsches zu Anhaltungen in der Herrengasse. Die Linien 1, 4 und 7 werden in dieser Zeit über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet. Für die Linien 3 und 5 wird ein Schienenersatzverkehr auf der Strecke Jakominiplatz – Keplerbrücke – Andritz eingerichtet. Im weiteren Verlauf gibt es weitere Anhaltungen. Zwischen etwa 15 und 16 Uhr betrifft das die Strecke von der Murgasse über Südtiroler Platz und Annenstraße bis zum Roseggerhaus. Hier sind die Straßenbahnlinien 1, 4, 7 und 16 betroffen. Danach kann es auch bei den Buslinien 40 und 67 zu Verzögerungen kommen. Von etwa 16 bis 16.30 Uhr werden diese Linien im Bereich Annenstraße, Roseggerhaus und Volksgarten angehalten oder umgeleitet.