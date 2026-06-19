Millionenpleite: Grazer Firma schlittert in die Insolvenz

In Graz läuft ein Insolvenzverfahren gegen die AVENTA AG. Laut AKV geht es um rund 12,9 Millionen Euro Verbindlichkeiten, 64 Gläubiger sind betroffen.

Mit Beschluss des Landesgerichtes für ZRS Graz wurde am 21. Mai 2026 über das Vermögen der AVENTA AG mit Sitz in der Pomisgasse in Graz ein Insolvenzverfahren eröffnet. Beantragt wurde das Verfahren von einem Gläubiger. Nun liegt der Bericht des Insolvenzverwalters vor, dadurch gibt es nähere Informationen zur wirtschaftlichen Lage und zum weiteren Verlauf. Zum Zeitpunkt der Eröffnung waren vier Dienstnehmer im Unternehmen beschäftigt.

Das steckt dahinter

Die AVENTA AG wurde Ende 2019 im Firmenbuch eingetragen. Sie ist beziehungsweise war die börsennotierte Muttergesellschaft der AVENTA Gruppe. Das Geschäftsmodell der Gruppe liegt in der Entwicklung, Umsetzung und Verwertung von Immobilienprojekten. Dabei geht es laut AKV vor allem um hochwertige Wohnbauprojekte. Der Schwerpunkt liegt in Wien, Niederösterreich und der Steiermark.

33 Projektfirmen

Die AVENTA AG hält eine 100-prozentige Beteiligung an der AVENTA Immobilien GmbH. Diese dient als Holdinggesellschaft für einzelne Projektgesellschaften. Die Immobilienprojekte wurden überwiegend in eigenen Gesellschaften entwickelt und finanziert, insgesamt ist von 33 Projektgesellschaften die Rede. In diesen Gesellschaften befinden sich die jeweiligen Liegenschaften sowie Planungs- und Bauleistungen. Gleichzeitig bestehen laut AKV auch umfassende Mithaftungen der AVENTA AG.

„Immobilienkrise“ als Ursache

Als Ursache für den Vermögensverfall wird die allgemeine „Immobilienkrise“ seit 2022 genannt. Hohe Inflation, stark gestiegene Energiepreise, höhere Löhne und teurere Finanzierungen hätten die Investitionsbereitschaft von Unternehmen und Käufern negativ beeinflusst. Dadurch sei die Verwertung von Immobilienprojekten erschwert worden. Weitere Insolvenzgründe sollen noch genauer geprüft werden. Ein gestarteter Restrukturierungsprozess ist letztlich gescheitert.

Keine Sanierung

Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach Angaben der Schuldnerin auf rund 12,9 Millionen Euro. 64 Gläubiger sind betroffen. Die Aktiva müssen im Verfahren noch ermittelt werden. Ob Beteiligungen werthaltig sind, bleibt abzuwarten. Eine Sanierung des Unternehmens ist nach derzeitigem Informationsstand nicht angedacht. Die Anmeldefrist läuft bis 30. Juni 2026, die Prüfungstagsatzung ist für 14. Juli 2026 um 12.05 Uhr angesetzt. „Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden“, so der AKV abschließend.