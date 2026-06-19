Vandalismus: Regenbogen-Schutzweg vor Grazer Uni übermalt

Der Regenbogen-Schutzweg in der Halbärthgasse vor der Karl-Franzens-Universität Graz wurde erst vor wenigen Wochen neu gestaltet. Nun wurde er mutwillig schwarz übermalt. Für die Stadt ist das nicht nur eine Sachbeschädigung, sondern auch ein Angriff auf ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und Respekt. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) verurteilt den Vorfall klar. Sie sagt: „Ich verurteile diese mutwillige Beschädigung aufs Schärfste.“ Der Vorfall wurde bereits zur Anzeige gebracht. Auch der Auftrag zur Wiederherstellung des Schutzwegs ist laut Schwentner bereits erteilt.

©Stadt Graz Erst kürzlich wurde der Regenbogen-Schutzweg vor der Karl-Franzens-Universität neu gestaltet.

„Liebe bleibt stärker als Hass“

Der Schutzweg steht als sichtbares Zeichen für ein diskriminierungsfreies Miteinander im öffentlichen Raum. Gerade deshalb wiegt die Beschädigung für Schwentner schwer. Sie betont: „Liebe bleibt stärker als Hass.“ Schwentner sieht den Vorfall auch im Zusammenhang mit zunehmenden Anfeindungen gegen queere Menschen. Ihre Antwort darauf sei ein klares Bekenntnis zu Respekt, Zusammenhalt und gleichen Rechten für alle. „Die Solidarität mit der LGBTQIA+-Community lässt sich weder übermalen noch einschüchtern. Nicht im Pride Month und nicht an den übrigen elf Monaten des Jahres“, sagt sie.

„Aufwachen und sich aktiv gegen Queerfeindlichkeit stellen“

Auch das Vorsitzteam der ÖH Uni Graz reagiert deutlich. Valentina Simschitz, Ida Edlinger-Pammer und Mary Weitzer sprechen von blinder Zerstörungswut. Diese zeige schmerzhaft, wie tief der Hass gegen die LGBTQIA+ Community in Teilen der Gesellschaft verankert sei. Das Vorsitzteam fordert, dass Menschen nicht schweigen. „Wer bisher geschwiegen hat, muss jetzt aufwachen und sich aktiv gegen Queerfeindlichkeit stellen.“ Besonders wichtig sei ihnen das Recht auf Sichtbarkeit: „Farbe lässt sich übermalen, das Recht auf eigene Identität und Recht auf Sichtbarkeit nicht.“

Kritik im Vorfeld

Besonders bedenklich sei laut den vorliegenden Informationen, dass es in den vergangenen Tagen öffentliche politische Angriffe auf den Regenbogen-Zebrastreifen gegeben habe. Genannt wird dabei ein Beitrag von Gemeinderat Michael Winter (KFG) in sozialen Netzwerken. Dort habe er gegen die Gestaltung Stimmung gemacht. Für Schwentner zeigt der Vorfall, dass sichtbare Zeichen der Solidarität im öffentlichen Raum weiter notwendig sind. Gerade dann, wenn Vielfalt und Menschenwürde infrage gestellt werden, dürfe man nicht leiser werden. Der Schutzweg soll nun rasch wiederhergestellt werden.