Grazerin auf Schutzweg angefahren: Lenker fuhr einfach davon

In Graz-St. Peter wurde eine 29-Jährige auf einem Schutzweg von einem weißen Auto erfasst. Der Lenker hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Samstagabend, 13. Juni 2026, in Graz-St. Peter zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19.15 Uhr überquerte eine 29-jährige Grazerin in der Petersgasse den Schutzweg im Kreuzungsbereich mit der Brucknerstraße und der St. Peter Hauptstraße. Laut ihren Angaben bog ein Wagen von der Brucknerstraße kommend nach links in die Petersgasse ein. Dabei stieß das Fahrzeug gegen die Fußgängerin.

Lenker fuhr weiter

Die 29-Jährige konnte sich noch mit der Hand auf der Motorhaube des Autos abstützen. Zu Sturz kam sie nicht. Der Lenker hielt sein Fahrzeug kurz an und sagte noch etwas zur Frau. Weil sie unter Schock stand, verließ sie jedoch die Unfallstelle. Daraufhin setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Die Grazerin begab sich danach selbstständig ins LKH Graz. Dort wurde eine leichte Verletzung festgestellt. Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um ein weißes Fahrzeug. Nähere Angaben zum Wagen sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen gesucht

Zum Lenker konnte die 29-Jährige angeben, dass es sich um einen jungen Mann gehandelt haben soll. Außerdem war im Auto vermutlich ein männlicher Beifahrer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls sowie nach dem unbekannten Autofahreres. Hinweise werden an die Verkehrsinspektion Graz I unter 059 133/65 41 10 erbeten.