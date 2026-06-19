Es waren die Beobachtungen aus ihrer Zeit als Schulassistentin, die Renate Kerschbaumer (46) aus Graz dazu bewogen haben, eine Ausbildung zur Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin zu starten. „Ich habe damals gesehen, wie viele Kinder sich beim Lernen schwertun“, erzählt sie gegenüber 5 Minuten. Heute, rund zehn Jahre später, arbeitet sie selbstständig als Lerntrainerin und begleitet zurzeit etwa 30 Kinder auf ihrem Weg. Manche davon schon über mehrere Jahre hinweg.

Wenn Buchstaben und Zahlen verrutschen

Kurz vor den Sommerferien richten viele Eltern den Blick bereits auf das kommende Schuljahr. Besonders zu Schulbeginn entstehen oft Unsicherheiten: Ist es normal, wenn mein Kind Buchstaben verwechselt? Kerschbaumer beruhigt: „In der ersten Klasse ist das völlig normal.“ Dennoch gibt es Hinweise, auf die man achten kann. „Einerseits an der Unaufmerksamkeit, wenn Denken und Handeln nicht im Einklang sind. Andererseits am Vertauschen, Auslassen und Verwechseln von Buchstaben und Zahlen.“

Wann Eltern handeln sollten

Nicht jeder Stolperstein sei gleich eine Lernschwäche, betont Kerschbaumer. „Eine Austestung macht meist erst ab der zweiten Klasse Volksschule Sinn“, erklärt die Lerntrainerin. Vorher sei vieles Teil des natürlichen Lernprozesses. Wenn sich Schwierigkeiten häufen oder nicht verbessern, sollte man genauer hinschauen. Gleichzeitig weist sie auf individuelle Stärken hin: „Kinder mit diesen Lernschwächen haben häufig besondere Fähigkeiten in anderen Bereichen.“ Manche seien beispielsweise technisch sehr begabt. Diese Potenziale sollte man auf alle Fälle fördern.

Wichtiger Austausch: Elten, Schule, Förderung

Auch innerhalb der Schulen hat sich der Umgang mit Lernschwächen bereits zum Positiven verändert. „Viele Lehrer sind heute deutlich aufgeschlossener“, sagt Kerschbaumer. Immer wieder kommt es vor, dass Lehrkräfte aktiv den Kontakt zu ihr suchen, um Kinder gezielt zu unterstützen. Doch nicht überall ist das Verständnis gleich groß. „Ab und zu gibt es noch Lehrer, die diese Thematik eher verleugnen.“ Für Kinder kann das zusätzlichen Druck bedeuten. Umso wichtiger ist die gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule und externer Förderung.

„Jedes Kind lernt anders“

In ihrer Arbeit setzt Kerschbaumer auf die AFS-Methode – Aufmerksamkeit, Funktionen, Symptom. Dahinter steht ein klarer Ansatz: Konzentration stärken, Sinneswahrnehmungen wie Hören und Sehen trainieren und gezielt an den individuellen Fehlern arbeiten. „Ich schaue mir genau an, wo die Schwierigkeiten liegen.“ In jeder ihrer Einheiten werden alle drei Bereiche geschult und die Übungen dazu passgenau erstellt. „Manchmal muss ich kreativ werden und Materialien genau so basteln, wie ich sie brauche“, schmunzelt sie. Ergänzend integriert sie auch Entspannungsreisen mithilfe ihrer Klangschalen, etwa vor Schularbeiten, um Druck abzubauen.

Wenn der Knoten platzt

Die Fortschritte zeigen sich Schritt für Schritt. „Mein schönstes Feedback ist, wenn aus einem Fünfer ein Vierer wird oder wenn Kinder zu mir kommen und sagen: ‚Wow, ich hab’s geschafft!‘“ Genau diese kleinen Erfolge machen den Unterschied. Ihr Rat an Eltern, die dem Schulstart entgegenblicken: ruhig bleiben. Nicht jedes Problem ist ein Grund zur Sorge. Entscheidend ist, Kinder aufmerksam zu begleiten und ihnen Zeit zu geben. Oft braucht es nur den richtigen Zugang, damit aus Frust wieder Freude am Lernen entsteht.