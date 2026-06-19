Hotspot Blumen-Uhrturm: So bunt empfängt Graz seine Gäste

Mit der Initiative AnnenBlüte 2026 setzen die Erlebnisregion Graz, die Grazer Wirtschaftsabteilung und engagierte Betriebe entlang der Annenstraße ein sichtbares Zeichen: Dieser zentrale Stadteingang soll Schritt für Schritt aufgewertet und als blühender Willkommensgruß gestaltet werden. Unternehmen und Anrainer der Annenstraße sind eingeladen, ihre Schaufenster, Fassaden und Außenbereiche mit floralem Schmuck zu gestalten und so ein einladendes, lebendiges Stadtbild zu schaffen.

Koralmbahn-Boom: Graz macht sein Eingangstor schön

Seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn kommen deutlich mehr Menschen über den Hauptbahnhof in die Stadt. Die AnnenBlüte setzt genau hier an: als Initiative, die diesen Ankunftsmoment Schritt für Schritt aufwertet und den öffentlichen Raum belebt. „Die Annenstraße ist für viele Gäste der erste Eindruck von Graz. Mit der AnnenBlüte schaffen wir gemeinsam mit der Wirtschaftsabteilung der Stadt und den Betrieben vor Ort einen herzlichen Willkommensgruß, der zeigt, wofür unsere Region steht: Lebensqualität, Gastfreundschaft und ein attraktives Miteinander. Wer hier ankommt, soll spüren, dass es sich lohnt, unsere Stadt mit allen Sinnen zu entdecken“, Sylvia Loidolt, Vorsitzende & Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz. „Die Annenstraße ist ein zentrales Eingangstor in unser Zentrum. Mein Ziel ist es, sie gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort wieder neu zu beleben und zu einem attraktiven Aushängeschild unserer Stadt zu entwickeln. Mit der Annenblüte zeigen wir ganz konkret, was möglich ist, wenn die Stadt bewusst in ihr Erscheinungsbild investiert. Wer investiert, schafft Qualität, Attraktivität, bringt Frequenz und stärkt somit die Betriebe vor Ort. Genau dort setzen wir an, für eine lebendige Annenstraße und eine Innenstadt mit Zukunft„, ergänzt Stadtrat Kurt Hohensinner

©Foto Fischer Blühender Uhrturm – von links: Dieter Hardt-Stremayr (GF Graz Tourismus), Andrea Keimel (Wirtschaftsabteilung Stadt Graz), Susanne Haubenhofer (GF Erlebnisregion Graz), Stadtrat Kurt Hohensinner, Katrin Bucher Trantow (Kunsthaus Graz), Marko Mele (GF Universalmuseum Joanneum)

Florales Stadtbild trifft Kulturprogramm

Die AnnenBlüte ist Teil des stadtweiten Kulturprojekts BLOOM des Universalmuseums Joanneum und des Kunsthaus Graz. Während sich zehn Ausstellungen an acht Standorten der Blume als kulturellem, wissenschaftlichem und gesellschaftlichem Phänomen widmen, bringt die AnnenBlüte dieses Thema direkt in den Wirtschaftsraum. Vom Grazer Hauptbahnhof aus nimmt der Löwenzahn Fahrt auf: Inspiriert von Thomas Stimms Skulptur ziehen seine Flugschirmchen als poetische Spur durch die Annenstraße. Zart und wie vom Wind getragen weisen sie Besucherinnen und Besuchern den Weg bis zum Kunsthaus – und machen die Straße selbst zu einem blühenden Zwischenraum zwischen Kultur, Tourismus und Stadtentwicklung. Das Grazer City Management sorgt zudem für eine zusätzliche Bepflanzung der Blumentröge und setzt damit einen weiteren sichtbaren Akzent zur Aufwertung der Annenstraße. Bewohner, Kunden und Gäste sollen sich willkommen fühlen und ihren Besuch als positives Erlebnis in Erinnerung behalten. „Die Koralmbahn hat Graz näher an die Menschen gebracht – und die Menschen näher an Graz. Umso wichtiger ist es, den ersten Weg vom Bahnhof in die Innenstadt bewusst weiterzuentwickeln. Die AnnenBlüte ist ein sichtbarer Beitrag dazu – sie stärkt die Aufenthaltsqualität, macht Betriebe sichtbar und setzt ein positives Zeichen für die Annenstraße.“ Andrea Keimel, Leiterin der Grazer Wirtschaftsabteilung

©Stadt Graz – Foto Fischer ©Stadt Graz – Foto Fischer ©Stadt Graz – Foto Fischer

Hotspot Blumen-Uhrturm

Ein besonderer Blumen-Uhrturm wird an zwei Wochenenden (18.–21.06. und 25.–28.06.) als attraktiver Foto-Hotspot inszeniert. Der aufmerksamkeitsstarke Fotopoint zwischen dem Hotel Daniel und der Annenstraße lädt Besucher zum Fotografieren und Teilen ein. Betriebe und Unternehmen entlang der Annenstraße sind eingeladen, Teil der AnnenBlüte 2026 zu werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 19:00 Uhr aktualisiert