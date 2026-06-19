Eurowings schließt Basis am Grazer Flughafen

Eurowings zieht ihre in Graz stationierte Maschine ab. Ab dem Winterflugplan 2026/27 wird die Basis geschlossen. Der Flughafen bleibt jedoch weiterhin Teil des Streckennetzes der Airline.

Der Flughafen Graz muss künftig ohne eine dauerhaft stationierte Maschine von Eurowings auskommen. Die Lufthansa-Tochter wird ihre Basis in der steirischen Landeshauptstadt mit dem Winterflugplan 2026/27 auflösen, wie Medien berichten. Damit endet ein Kapitel, das erst im Frühjahr 2023 begonnen hatte, als ein Airbus A319 fest in Graz stationiert wurde.

Anpassung des Streckennetzwerks

Als Grund für diesen Schritt nennt die Fluggesellschaft eine laufende Anpassung ihres Streckennetzes. Ziel sei es, Flugzeuge und Kapazitäten dort einzusetzen, wo sie langfristig wirtschaftlich betrieben werden können. Die Entscheidung sei Teil einer umfassenden Neuausrichtung des Angebots.

Eurowings zieht Maschine aus Graz ab: Was bedeutet das für die Fluggäste?

Für Reisende bedeutet das jedoch nicht das Ende der Eurowings-Verbindungen ab Graz. Die Airline habe bereits angekündigt, den Standort auch künftig anzufliegen. Ganzjährige Verbindungen nach Hamburg, Berlin und Düsseldorf sollen erhalten bleiben. Wie das Angebot zu beliebten Urlaubszielen wie Mallorca, Gran Canaria oder Teneriffa künftig aussehen wird, ist derzeit noch Gegenstand laufender Planungen und Gespräche. Fest steht jedenfalls: Eurowings bleibt in Graz präsent, allerdings ohne ein eigenes Flugzeug vor Ort. Die endgültige Ausgestaltung des Winterflugplans 2026/27 soll nach Abschluss der internen Planungen veröffentlicht werden.