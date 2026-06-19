Hitze trifft Obdachlose besonders hart: VinziWerke schlagen Alarm

Mit Temperaturen von bis zu 34 Grad und tropischen Nächten wurde in der Steiermark die Hitzewarnstufe aktiviert. Die VinziWerke rufen zur Achtsamkeit auf und bieten besonders gefährdeten wohnungslosen Menschen Schutz vor Hitze.

Die VinziWerke appellieren an Menschen, anderen in Notfällen zu helfen. Schutz für wohnungslose Personen, die besonders von Auswirkungen der Hitze gefährdet sind, bieten Einrichtungen der VinziWerke.

Die VinziWerke appellieren an Menschen, anderen in Notfällen zu helfen. Schutz für wohnungslose Personen, die besonders von Auswirkungen der Hitze gefährdet sind, bieten Einrichtungen der VinziWerke.

Am kommenden Wochenende werden Temperaturen bis 34 Grad erwartet. Die Regionalstelle Steiermark der GeoSphere Austria hat deshalb eine Hitzewarnung ausgegeben und die Warnstufe des Steirischen Hitzeschutzplanes aktiviert. Demnach soll man lockere Kleidung und Kopfschutz tragen, genügend Wasser trinken und sich während der Tagesspitzen in Innenräume begeben.

Erstes Hitze-Wochenende steht bevor: Große Belastung für wohnungs- und obdachlose Menschen

Hitze stellt eine besondere Belastung für Menschen dar, die aufgrund von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit den Großteil ihres Tages im Freien verbringen müssen. Die VinziWerke appellieren deshalb an Menschen, in dieser Zeit besonders achtsam zu sein: „Wenn Ihnen Menschen auffallen, die desorientiert oder schwach wirken, sprechen Sie sie an und rufen Sie bitte im Zweifelsfall immer die Rettung“, appelliert Amrita Böker, Geschäftsführerin der VinziWerke. Für Menschen ohne eigenem Zuhause bieten die VinziWerke Zuflucht: „In fast allen unserer Einrichtungen können Bewohner*innen ganztägig Schutz suchen. Auch die Notschlafstellen VinziNest und VinziSchutz, die in den warmen Sommermonaten zwischen 7 und 15 Uhr geschlossen haben, sperren an diesem Wochenende bereits zu Mittag auf, um unseren Bewohner*innen einen Rückzugsort zu schaffen“, ergänzt Amrita Böker.