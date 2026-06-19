Rückkehr in die Steiermark: Trummer kommt zum GAK

Der 20-jährige Steirer Tim Trummer kehrt damit in seine Heimat zurück. Geboren in Feldbach, durchlief Trummer Stationen im steirischen Nachwuchs in Fürstenfeld und beim JAZ GU-Süd, bevor er 2018 in die Akademie von RB Salzburg wechselte. Über den FC Liefering, für den er 44 Spiele in der 2. Liga absolvierte, schaffte er den Sprung in den Salzburger Profikader und erhielt im Jänner 2025 seinen ersten Profi-Vertrag.

U21-Teamspieler Tim Trummer kommt zum GAK

Sein Bundesliga-Debüt gab der Rechtsverteidiger im Februar 2025, zudem gehörte er zum Europa-League-Kader der Salzburger. Besonders in der UEFA Youth League machte er als Kapitän auf sich aufmerksam und führte sein Team bis ins Halbfinale. Auch im ÖFB-Nachwuchs ist Trummer ein fixer Bestandteil und aktuell in der U21-EM-Qualifikation im Einsatz. Der Außenverteidiger ist flexibel auf beiden Seiten einsetzbar und gilt als laufstark sowie offensivorientiert. GAK-Sportdirektor Tino Wawra lobt vor allem die Kombination aus Qualität und Mentalität des Neuzugangs. Trummer selbst freut sich auf seine Rückkehr in die Steiermark und auf die kommende Saison mit den Rotjacken.