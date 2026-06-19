Vielfältiges Programm: Grazer Seniorenbüro feiert 30-jähriges Bestehen

Die Stadt Graz startet mit dem Programm „Für und mit Senior:innen“ ein vielfältiges Angebot für Menschen ab 55 Jahren. Im Fokus stehen Bewegung, Austausch und Kultur – ergänzt durch ein 30-Jahr-Jubiläum des Senior:innenbüros.

Das Senior:innenbüro der Stadt Graz präsentiert für das zweite Halbjahr 2026 ein umfangreiches Programm unter dem Titel „Für und mit Senior:innen“. Das Angebot richtet sich an Grazer ab 55 Jahren und umfasst vielfältige Aktivitäten in den Bereichen Bewegung, Gesundheit, Kultur, Bildung und sozialer Austausch. Besonderer Fokus liegt auf wohnortnahen und niederschwelligen Angeboten, die in Kooperation mit Stadtteilzentren und Stadtteiltreffs im gesamten Stadtgebiet stattfinden. Dazu zählen unter anderem regelmäßige „Digicafés“, gemeinsame Freizeitaktivitäten sowie Sportangebote in öffentlichen Parks.

Senior:innenbüro feiert 30-jähriges Bestehen

Auch im Jubiläumsjahr gibt es besondere Programmpunkte: Das Senior:innenbüro feiert sein 30-jähriges Bestehen. Im Rahmen dessen ist am 1. Oktober eine Feier im Großen Saal der Arbeiterkammer geplant, bei der sowohl Rückblick als auch Ausblick auf die Entwicklung der Angebote im Mittelpunkt stehen. Bürgermeisterin Elke Kahr betont dabei die Bedeutung von Begegnung und Mitgestaltung für ältere Menschen. Solche Angebote würden die Lebensqualität erhöhen und Einsamkeit vorbeugen. Anmeldungen für das neue Programm sind ab 30. Juni möglich.