„Ein Fest für die Seele“: 9. Yugo Festa im Volkshaus Graz

Am Samstag, den 20. Juni, ist es wieder so weit: Zum neunten Mal findet im Grazer Volkshaus (Lagergasse 98a) die YUGO FEŠTA statt. „Wir wollen die Menschen, die einen Bezug zu Jugoslawien haben – seien es Wurzeln, Urlaubserinnerungen oder kulinarische und kulturelle Vorlieben – mit einem Fest zusammenzubringen“, bringt es Elke Kahr auf den Punkt. Das „Fest für Augen und Ohren, für den Gaumen, ein Fest für die Seele“, wie es in der Einladung heißt, wird von der Grazer KPÖ zusammen mit Kunst- und Kulturschaffenden aus dem früheren Jugoslawien organisiert und vom KPÖ-Bildungsverein und dem KPÖ-Gemeinderatsklub unterstützt. Beginn ist um 14 Uhr.

9. Yugo Fešta im Volkshaus Graz: Gastfreundschaft und südländische Lebensfreude

In bewährter Weise führen Irina Karamarković und Ivan Redi durch den Tag. Das Programm auf der Bühne vor dem Volkshaus beginnt um 15:00 Uhr. Am Nachmittag gibt es Auftritte von Trubači Marka Danića, Klapa Fritule und der Tanzgruppe KUD Bedem. Ab 18 Uhr gibt’s energetische und emotionale Musik vom Grazer Feschak Orkeztra. Ab 20 Uhr werden schließlich die Partibrejkers aus Belgrad, eine der meistgefeierten Bands der jugoslawischen Rock Szene, die Stimmung ordentlich aufheizen. Ab 22 Uhr geht es im Saal des KPÖ-Bildungsvereins weiter, wenn bei der Auflegerei von YJ Genosse B Drug & DJane Kupusarka kein Auge trocken und keine Stimme still bleibt. Der Eintritt ist frei. Wie bei jeder Reise in den Süden wird auch die Kulinarik im Mittelpunkt stehen. Ćevape dürfen da ebenso wenig fehlen wie Pita/Burek, Pasulj/Grah (Bohnensuppe), Pljeskavica, Sarma (Krautwickel), Spanferkel oder Süßigkeiten wie Kremšnita und Baklava. Dazu kommen echter Rakija und unterschiedliche lokale Biere wie Laško Pivo aus Slowenien, Karlovačko und Ožujsko Pivo aus Kroatien, Jelen Pivo aus Serbien oder Nektar Pivo aus Bosnien.