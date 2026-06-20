Menschenrechtsbeirat legt dritten Wahlkampfbericht vor

Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz hat seinen dritten Bericht zur Wahlkampfbeobachtung vorgelegt. Bewertet wurde der Zeitraum von 11. bis 18. Juni. Im Blick standen menschenrechtsrelevante Aussagen im Gemeinderatswahlkampf 2026. Am Ende vergibt der Beirat für diesen Abschnitt eine „grüne Ampel“.

Vier Themen näher betrachtet

Im Bericht werden vier große Bereiche genannt: Gesellschaftspolitik, Bildung, Infrastruktur und Barrierefreiheit sowie Gesundheit. Die FPÖ fordert für Jugendliche Investitionen in Sport- und Freizeiteinrichtungen, damit sie nicht ungewollt in den virtuellen Raum abdriften. ÖVP und NEOS sprechen sich für konsequentes, wirksames und überprüftes Genderbudgeting aus. Die KPÖ betont soziale Verbesserungen, Klimaziele und ein friedliches Zusammenleben.

Gehsteige im Fokus

Bei der Bildung stehen vor allem die Forderungen der NEOS im Bericht: eine Garantie auf Betreuungsplätze, Qualitätssicherung in Einrichtungen und Ausbildung sowie ein Sprachstandtest mit drei Jahren. Danach rückt der Bericht stark die Infrastruktur in Graz in den Blick. ÖVP und NEOS fordern mehr Barrierefreiheit, vor allem bei Gehsteigen. Die ÖVP nennt außerdem ausreichend Haltestellen im öffentlichen Verkehr und kritisiert Sauberkeit sowie Funktionstüchtigkeit öffentlicher Toiletten. Die KPÖ verweist auf Grünraum, Sportplätze, öffentlichen Verkehr, Gehinfrastruktur, kommunalen Wohnbau und weiteren Ausbau der Infrastruktur.

Hitze als Risiko

Auch Gesundheit wird im Bericht als Wahlkampfthema genannt. Bei den Grünen stehen soziale Aspekte beim Hitzeschutz im Mittelpunkt. Es geht dabei um Menschen, die sich gegen Hitze nicht gleich gut schützen können, etwa armutsbetroffene Personen, ältere Menschen und Kinder. In diesem Zusammenhang werden ein niederschwelliger Zugang zu Gesundheitsinformation und Gesundheitsdiensten genannt. Auch KPÖ und SPÖ propagieren diesen Zugang.

Grosz im Bericht

Deutlich wird der Menschenrechtsbeirat bei Gerald Grosz, ehemals Gemeinderat in Graz. Laut Bericht veröffentlichte er rassistische und fremdenfeindliche Inhalte in sozialen Medien mit einer Wahlempfehlung für die FPÖ. Genannt werden unter anderem Vorwürfe gegen Gewerbetreibende, die als unerwünscht bezeichnet würden. Die Äußerungen seien geeignet, Hass zu erzeugen. Laut Bericht lädt die FPÖ Grosz als Redner zu Veranstaltungen ein, teilt manche seiner Beiträge und distanziert sich nicht von seiner Wahlempfehlung.