Renaturierungspreis: Das sind die Sieger aus der Steiermark

Unter großem Andrang ging in Graz die Verleihung des zweiten steirischen Renaturierungspreises über die Bühne. Vergeben wurde der Preis vom Landtagsklub der Grünen. Ausgezeichnet wurden Projekte, die der Natur wieder mehr Platz geben. Anlass war auch der zweite Jahrestag der Beschlussfassung der EU-Renaturierungsverordnung.

Drei Hauptpreise

Die Hauptpreise gingen an drei ganz unterschiedliche Projekte in der Steiermark. In der Kategorie Garten gewannen Gabriele Seidl und Jürgen Teuschl mit „Schön wild“. In der Kategorie Land- und Forstwirtschaft holten Peter Pircher und Daniela Vikoler vom Pircherhof in Pöllau den ersten Platz. Bei den Vereinen und Organisationen setzte sich die Berg- und Naturwacht, Einsatzstelle Kumberg-St. Radegund, mit „Blühende Rabnitz“ durch.

Viel Einsatz im Land

Klubobfrau Sandra Krautwaschl bedankte sich bei den vielen Einreichungen aus der Steiermark. „Wir waren überwältigt von den vielen kleinen und großen Beiträgen, die helfen, der Natur wieder mehr Raum zu geben. Herzlichen Dank für euer Engagement für unsere Umwelt und Natur. Ihr alle helft, unsere Lebensgrundlagen für die kommenden Generationen zu erhalten.“ Insgesamt werden Preisgelder in der Höhe von 9.000 Euro ausgeschüttet. Für den ersten Platz gibt es jeweils 1.000 Euro, für den zweiten Platz 600 Euro und für den dritten Platz 350 Euro. Die Plätze 4 bis 10 erhalten je 150 Euro.

©Markus Wohlkönig | Entlang des Rabnitzbaches entsteht auf 1,5 Kilometern ein Lebensraum für heimische Sträucher, Blühflächen und viele Arten.

Wiese, Hof, Bach

Beim Projekt „Schön wild“ betreuen Gabriele Seidl und Jürgen Teuschl einen Teil der Grünflächen einer Wohnsiedlung in Graz-Gösting naturnah. Die restlichen 17 Eigentümer haben dem zugestimmt. Gemäht wird nur mit Sense oder Sichel. So entstehen Flächen für heimische Wildpflanzen, Nützlinge und mehr Artenvielfalt. Der Pircherhof in Pöllau wurde von einer früher sehr intensiv bewirtschafteten Landwirtschaft zu einer naturnahen Kreislaufwirtschaft umgestaltet. Dort gibt es unter anderem seltene Nutztierrassen, Streuobstbäume, Naturhecken, Natursteinmauern, eine Magerwiese, ein renaturiertes Bachstück und einen Naturbadeteich.

Rabnitz blüht auf

Auch entlang des Rabnitzbaches passiert viel. Beim Projekt „Blühende Rabnitz“ entsteht auf 1,5 Kilometern ein ökologischer Trittstein mitten in intensiv genutztem Agrarland. Heimische Sträucher und Blühflächen bieten vielen Arten Lebensraum und Rückzugsmöglichkeiten. Gleichzeitig bremsen sie invasive Pflanzen wie den Staudenknöterich und bilden einen Puffer zwischen Kulturlandschaft und Gewässer. Weitere dritte und zweite Plätze gingen unter anderem an Hannes Marksteiner, Veronika und Ferdinand Bauernhofer, Robert Zechner, Helga Luger-Schreiner, Naturpark Spezialitäten Südsteiermark sowie die ARGE Natur und Land.