FPÖ-Bürgermeisterkandidat Apfelknab schließt Koalition mit KPÖ in Graz aus

Kurz vor der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni stellt FPÖ-Bürgermeisterkandidat René Apfelknab klar: Mit der KPÖ soll es aus seiner Sicht keine Koalition geben.

In Graz rückt die Gemeinderatswahl näher. Am 28. Juni wird gewählt. Nun meldet sich FPÖ-Bürgermeisterkandidat René Apfelknab mit einer klaren Ansage zu Wort. Er hat laut eigener Mitteilung eine ehrenwörtliche Erklärung unterzeichnet. Darin hält er fest, nach der Wahl keine Koalition mit der KPÖ einzugehen.

Kritik an anderen

Aus Sicht der FPÖ gebe es Anzeichen dafür, dass ÖVP und NEOS eine Zusammenarbeit mit der KPÖ nicht ausschließen. Apfelknab kritisiert diese fehlende Klarheit vor dem Wahltag. Wörtlich sagt er: „Die Grazer haben ein Recht darauf zu wissen, was nach dem Wahltag passiert.“ Auch die NEOS hätten zuletzt ihre Bereitschaft signalisiert, mit der KPÖ gemeinsame Sache zu machen, heißt es in der Aussendung der FPÖ.

Keine KPÖ-Stimme

Apfelknab betont, dass er auch nicht dazu beitragen wolle, einem Kandidaten oder einer Kandidatin der KPÖ ins Bürgermeisteramt zu verhelfen. „Ich schließe eine Koalition mit der KPÖ kategorisch aus und werde auch nicht dabei mitwirken, die Kommunisten erneut ins Bürgermeisteramt zu bringen“, so der FPÖ-Kandidat. Wer einen politischen Wechsel in Graz wolle, bekomme diesen aus seiner Sicht nur mit einer starken FPÖ.

Forderung an ÖVP

Zum Schluss fordert Apfelknab vor allem die Grazer Stadt-ÖVP auf, sich ebenfalls klar festzulegen. Sie solle verbindlich ausschließen, die KPÖ nach der Wahl zu unterstützen oder ihr zur Fortsetzung ihrer Politik zu verhelfen. „Die Grazer haben ein Recht auf Ehrlichkeit vor der Wahl und nicht auf Ausreden nach der Wahl“, sagt Apfelknab. Damit stellt die FPÖ das Thema möglicher Koalitionen weiter in den Mittelpunkt des Wahlkampfs.