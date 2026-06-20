Frohnleiten: Alter Fabriksgrund wird moderner Wirtschaftspark

Im Ortsteil Peugen hat Frohnleiten einen weiteren Schritt für den neuen Wirtschaftspark geschafft. Die neue Erschließungsstraße ist fertig. Damit wurde das rund 90.000 Quadratmeter große Areal weiter für Betriebe vorbereitet. Das Gelände liegt direkt an der S35 und an der Bahnstrecke. Früher standen dort Industrieanlagen, nach deren Rückbau wurden die Flächen neu geordnet. Die Stadtgemeinde kaufte das Areal selbst, um die weitere Nutzung mitzugestalten. So konnte auch verhindert werden, dass dort eine geplante Müllverbrennungsanlage einer externen Firma entsteht.

Straße ist fertig

Zur Fertigstellung der Straße kamen Vertreter der Stadtgemeinde, der beteiligten Firmen und ansiedelnder Betriebe im Wirtschaftspark zusammen. Neben rund 700 Metern Straße wurden auch ein Geh- und Radweg, eine Wasserleitung und ein modernes Kanalsystem mit zwei Pumpwerken errichtet. Dazu kommen Glasfaseranschlüsse und eine starke Stromversorgung. Durch eine 20-kV-Ringleitung mit dem Lückenschluss zwischen Laufnitzdorf und Kühau ist das Gebiet voll erschlossen. Für neue Betriebe sind damit wichtige Voraussetzungen geschaffen. Bürgermeister Johannes Wagner betont: „Mit dem Wirtschaftspark Peugen ist es gelungen, aus einer ehemaligen Industrieruine Schritt für Schritt einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort zu entwickeln. Damit schaffen wir Raum für neue Betriebe, Arbeitsplätze und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Frohnleiten“.

©Stadtgemeinde Frohnleiten Freuen sich über den erfolgreichen Abschluss der Infrastrukturmaßnahmen im Wirtschaftspark Frohnleiten: Bürgermeister Johannes Wagner (Mitte) mit Vertreterinnen und Vertretern der Politik, der beteiligten Unternehmen sowie künftig ansiedelnder Betriebe.

27 Millionen Euro

Ein großer Teil des Areals ist bereits vergeben. Die Energie Steiermark hat rund 40.000 Quadratmeter im südwestlichen Bereich gekauft. Dort entsteht derzeit ein zentrales Logistikzentrum für die Steiermark. Das Unternehmen investiert rund 27 Millionen Euro in Frohnleiten. Künftig sollen von Peugen aus mehrere bisherige Logistikstandorte gebündelt werden. Andreas Fürst von der Energie Steiermark AG sagt dazu: „Wir sind im Zeitplan, werden heuer noch fertig und den Standort nächstes Jahr in Betrieb nehmen.“

©Stadtgemeinde Frohnleiten Die neue Erschließungsstraße bildet die Grundlage für weitere Betriebsansiedlungen im Wirtschaftspark Frohnleiten. Im Bild (v. l.): Markus Krenn (Energie Steiermark AG), Bürgermeister Johannes Wagner, Vizebürgermeister Hannes Pirstinger und Andreas Fürst (Energie Steiermark AG).

Piber übersiedelt

Auch Elektro Piber setzt künftig auf Frohnleiten. Das Unternehmen baut derzeit ein neues Betriebsgebäude in unmittelbarer Nähe des Wirtschaftsparks. Der Standort wird von Semriach nach Frohnleiten verlegt. Firmeninhaber Bernhard Piber nennt vor allem die Mitarbeiter-Suche als wichtigen Grund für die Entscheidung. „Nach 20 Jahren in Semriach schlagen wir nun ein neues Kapitel in Frohnleiten auf. Der Baufortschritt liegt sogar vor dem Zeitplan und wir werden voraussichtlich bereits im September einziehen.“

Flächen noch frei

Trotz der ersten Ansiedlungen sind im Wirtschaftspark weiterhin Flächen verfügbar. Angeboten werden ein Gewerbegebiet mit rund 14.270 Quadratmetern samt bestehender Lagerhalle und ein Industriegebiet mit rund 32.500 Quadratmetern. Die Grundstücke können auch individuell geteilt werden. Die Lagerhalle im nördlichen Bereich hat rund 2.800 Quadratmeter Nutzfläche. Das südliche Industriegebiet wurde nach dem Abbruch der alten Gebäude für neue Bebauungen vorbereitet. Für Frohnleiten soll der Wirtschaftspark damit langfristig mehr Betriebe, Wertschöpfung und Arbeitsplätze bringen.