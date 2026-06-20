Bauernhof statt Klassenzimmer: Grazer Kinder packen an

Seit 20 Jahren holen die Bauernhoferlebnistage in Graz den Bauernhof zu den Kindern. Rund 9.000 Volksschulkinder haben dabei schon gelernt, wo Brot, Milch, Eier und Erdäpfel wirklich herkommen.

Was war zuerst da: die Henne oder das Ei? Und warum wächst Butter eigentlich nicht auf Bäumen? Genau solche Fragen standen bei den Bauernhoferlebnistagen in Graz im Mittelpunkt. Vor 20 Jahren entstand die Idee, Kindern in der Stadt zu zeigen, wo unsere Lebensmittel herkommen. Seither konnten rund 9.000 Kinder aus Grazer Volksschulen Landwirtschaft direkt erleben. Heuer ging es am 16. und 17. Juni in der landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof wieder raus aus dem Klassenzimmer und hinein in die Hofwelt.

Lila? Sicher nicht

Graz ist zwar eine Stadt, hat aber auch viel ländlichen Charakter. Trotzdem ist es nicht für jedes Kind selbstverständlich, einmal Stallluft zu schnuppern oder zu sehen, wie Landwirtschaft wirklich funktioniert. In Grottenhof wurde deshalb mit bekannten Bildern aufgeräumt: Kühe sind nicht lila und Schweine geben dem Bauern auch keine frechen Antworten. Stattdessen gab es echte Tiere, echte Lebensmittel und echte Aha-Momente. Die Kinder konnten an vier Stationen ausprobieren, angreifen, fragen und staunen.

Weckerl und Ei

Bei der Station Brot und Getreide erfuhren die Kinder, wie aus Getreide Brot entsteht. Danach durften sie selbst ihre Brotbackkünste zeigen und ein selbst gebackenes Weckerl mit nach Hause nehmen. Weiter ging es zur Station „EIns, zwEI, drEI – Henne & Ei“. Dort lernten die Volksschulkinder die Familie des Huhnes kennen. Sie erfuhren, warum eine Henne bis zu ein Ei pro Tag legt und wie man erkennt, ob ein Hühnerei frisch ist. Der Höhepunkt: Hühner, die zum Streicheln bereitstanden.

©Franz Suppan Aus Mehl wird Brot: Die Volksschulkinder beim Backen.

Milch und Erdäpfel

Auch die Milch bekam ihren großen Auftritt. Schülerinnen und Schüler der LFS Grottenhof erklärten den Kindern den Umgang mit Kühen und Kälbern und zeigten den Weg der Milch. Mit der „Gummiliesl“ konnten die Kinder sogar das Melken üben. Beim Verkosten erfuhren sie, wie richtige Butter schmeckt. Auf dem Bio-Boden ging es dann in die Erde: Die Kinder erkundeten, dass Erdäpfel nicht am Baum wachsen, warum auf dem Acker Käfer unterwegs sind und wo Erdäpfel überall drinnenstecken. Zum Schluss wurde gegraben, gesucht und mitgenommen.

20 Jahre Wissen

In den vergangenen 20 Jahren erreichten die Bauernhoferlebnistage rund 440 Grazer Volksschulklassen zwischen der 2. und 4. Klasse. Begleitet wurden die Kinder von etwa 900 Personen. Veranstaltet werden die Bauernhoferlebnistage von der Landwirtschaftskammer Steiermark und dem Ländlichen Fortbildungsinstitut in Kooperation mit der Stadt Graz, dem Land Steiermark, der landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof und BIO AUSTRIA Steiermark. Bürgermeisterin Elke Kahr bringt den Gedanken dahinter so auf den Punkt: „Die Bauernhoferlebnistage bieten ein barrierefreies Angebot für Grazer Volksschüler:innen. So ist es möglich, dass jedes Kind die Herkunft unserer Lebensmittel und den Bauernhof einmal erleben kann.“

©Franz Suppan Sie hatten viel Spaß – die Bauernhoferlebnistage sind für Grazer Volksschulkinder unvergesslich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 11:01 Uhr aktualisiert