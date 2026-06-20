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/ ©Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz bei einem Einsatz.
Auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt stand ein Fahrzeug in Vollbrand.
A2/Nestelbach bei Graz
20/06/2026
Richtung Klagenfurt

Flammen auf der A2: Auto stand in Vollbrand

Auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt kam es am Samstag, dem 20. Juni 2026, zu einem Pkw-Vollbrand. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Am Samstag, dem 20. Juni 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz zu einem Brandeinsatz auf die A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt gerufen. Der Einsatzauftrag lautete „B-08 PKW Vollbrand“. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte den Bereich ab und führten die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz durch. Auch Polizei, Rotes Kreuz, Asfinag sowie ein Abschleppunternehmen waren im Einsatz. Angaben zur Brandursache oder zu möglichen Verletzten liegen noch nicht vor.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz |
Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und löschten den Brand unter schwerem Atemschutz.
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