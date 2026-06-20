Flammen auf der A2: Auto stand in Vollbrand

Auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt kam es am Samstag, dem 20. Juni 2026, zu einem Pkw-Vollbrand. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.

Am Samstag, dem 20. Juni 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz zu einem Brandeinsatz auf die A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt gerufen. Der Einsatzauftrag lautete „B-08 PKW Vollbrand“. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte den Bereich ab und führten die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz durch. Auch Polizei, Rotes Kreuz, Asfinag sowie ein Abschleppunternehmen waren im Einsatz. Angaben zur Brandursache oder zu möglichen Verletzten liegen noch nicht vor.