Erster modernisierter PAGRO-Standort in Graz wiedereröffnet

Die PAGRO-Filiale in der Plüddemanngasse 59 in Graz ist nach einem umfassenden Umbau wieder geöffnet. Die Wiedereröffnung fand am 18. Juni statt. Laut Unternehmen wurde der Standort modernisiert und an ein neues Filialkonzept angepasst. Kunden sollen sich durch klar strukturierte Bereiche und mehr Übersicht in den Regalen leichter orientieren können. Die Filiale in Graz ist der erste modernisierte PAGRO-Standort in der Steiermark. Davor wurden bereits Filialen in Niederösterreich, Oberösterreich, Wien und im Burgenland modernisiert. PAGRO setzt damit die Umgestaltung seines Filialnetzes in Österreich fort.

©PAGRO Neben dem bestehenden PAGRO-Sortiment gibt es am Standort nun auch ein ergänzendes Best-of-LIBRO-Sortiment.

Neues Sortiment

Am Standort bleibt das bisherige PAGRO-Sortiment für Schule, Büro, Haushalt und Kreativität erhalten. Ergänzt wird es durch ein Best-of-LIBRO-Sortiment. Dazu gehören Artikel aus den Bereichen Buch, Gaming, Spielwaren und Papeterie. Damit wurde das Angebot in der Grazer Filiale erweitert. „Mit der neugestalteten Filiale in der Grazer Plüddemanngasse möchten wir unseren Kunden ein Einkaufserlebnis bieten, das praktisch, inspirierend und zeitgemäß ist. Neben dem beliebten PAGRO Angebot laden zusätzliche Sortiment-Highlights zum Stöbern und Entdecken ein. Wer zu PAGRO kommt, soll schnell finden, was gebraucht wird – und gleichzeitig Inspiration für neue Ideen, Projekte oder kreative Momente mitnehmen“, sagt Thomas Marx, Geschäftsführer MTH Retail Group.