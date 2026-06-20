Ausfälle und Umleitungen: Starkes Unwetter legte Grazer Öffi-Verkehr lahm

Ein heftiges Gewitter legte am Samstagnachmittag den Grazer öffentlichen Verkehr zeitweise lahm: Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und Oberleitungsstörungen sorgten für Ausfälle, Umleitungen und Verspätungen auf vielen Linien.

Das heftige Gewitter am Samstagnachmittag hat auch den öffentlichen Verkehr in Graz stark beeinträchtigt. Überschwemmungen, umgestürzte Äste und Störungen an den Oberleitungen führten bei mehreren Straßenbahn- und Buslinien zu Ausfällen, Umleitungen und erheblichen Verspätungen.

Mehrere Ausfälle: Unwetter beeinträchtige Öffentlichen Verkehr in Graz

Besonders betroffen waren die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5 und 7. Aufgrund einer Oberleitungsstörung in der Herrengasse mussten mehrere Linien vorübergehend über die Neutorlinie umgeleitet werden. Auf Teilen der Linien 1, 5 und 7 wurden Ersatzbusse eingesetzt. Zusätzliche Probleme verursachte ein auf die Oberleitung gestürzter Baum im Bereich der Maiffredygasse. Dadurch konnten die Linien 1 und 7 zeitweise nicht bis zum LKH beziehungsweise Hilmteich fahren. Auch die Buslinie 58 musste wegen überfluteter Straßenabschnitte umgeleitet werden, mehrere Haltestellen konnten vorübergehend nicht bedient werden. Im Bereich der Lenaugasse sorgten Überschwemmungen ebenfalls für Einschränkungen im Ersatzverkehr. Die Holding Graz warnte Fahrgäste zeitweise vor starken Verspätungen auf allen Linien.

Lage entspannt sich wieder

Im Laufe des Nachmittags entspannte sich die Lage schrittweise. Die Herrengasse wurde wieder für den Straßenbahnverkehr freigegeben, die Linie 5 nahm ihren regulären Betrieb wieder auf und auch die Schloßbergbahn konnte ihren Betrieb am frühen Abend fortsetzen. Aktuelle Informationen findest du auch hier: Un­wet­ter wirkt sich auf Öffi-Ver­kehr aus.