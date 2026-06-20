Überflutungen, Starkregen, Sturmböen: Heftiges Unwetter wütete in Graz

Heftige Gewitter haben am Samstagnachmittag in Graz für massive Schäden und Einschränkungen gesorgt. Das Augartenfest wurde abgebrochen, im Stadtgebiet kam es zu Überflutungen, umgestürzten Bäumen und Störungen im Verkehr.

Heftige Gewitter haben am Samstagnachmittag in Graz für massive Beeinträchtigungen gesorgt und Veranstaltungen sowie den öffentlichen Verkehr behindert. Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und Oberleitungsprobleme führten zu Ausfällen, Umleitungen und starken Verspätungen auf mehreren Straßenbahn- und Buslinien, darunter 1, 3, 4, 5 und 7 – 5 Minuten berichtete. Besonders problematisch waren eine Oberleitungsstörung in der Herrengasse sowie ein auf die Leitung gestürzter Baum im Bereich Maiffredygasse, wodurch Streckenabschnitte zeitweise nicht befahrbar waren und Ersatzbusse eingesetzt wurden. Auch die Buslinie 58 musste wegen überfluteter Straßen umgeleitet werden. Im Verlauf des Nachmittags beruhigte sich die Situation wieder schrittweise, und erste Linien konnten den regulären Betrieb wieder aufnehmen.

Heftiges Unwetter in Graz: Augartenfest abgesagt

Vom Unwetter betroffen war auch das Augartenfest, das zunächst unterbrochen und später komplett beendet werden musste, da das Gelände überflutet wurde und eine sichere Durchführung nicht mehr gewährleistet war. Ein Ersatzprogramm wurde im PPC Graz organisiert.

Heftiges Unwetter sorgte für Chaos in Graz

Auch starke Windböen hinterließen Spuren in der Stadt: In mehreren Bereichen stürzten Bäume um oder Äste wurden auf die Infrastruktur gedrückt. In der Herrengasse traf ein abgebrochener Ast eine Oberleitung der Straßenbahn, wodurch es zu Umleitungen im Öffi-Verkehr kam. Ähnliche Probleme gab es im Bereich Maiffredygasse, wo ein Baum auf eine Oberleitung fiel und Ersatzbusse eingesetzt werden mussten. Weitere Störungen traten unter anderem in Puntigam auf. Im Stadtgebiet von Graz kam es zudem zu Überschwemmungen, besonders in Geidorf und rund um mehrere Universitäts- und Straßenabschnitte. Zahlreiche Buslinien mussten umgeleitet werden, der gesamte Öffi-Verkehr war von teils erheblichen Verspätungen betroffen. Auch die Schloßbergbahn stellte ihren Betrieb vorübergehend ein.

Starke Windböen: Baum stürzte um

Auch starke Windböen zogen am Samstagnachmittag über Graz. Wie ein Video auf dem Instagram-Account von grazwellness zeigt, stürzte in der Krenngasse sogar ein größerer Baum um.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 19:34 Uhr aktualisiert