Trotz Gewitter: Grazer Giants sichern sich 58:15-Heimsieg

Die Graz Giants haben am Samstag einen klaren 58:15-Erfolg gegen die Knights gefeiert. Nach einer wetterbedingten Verzögerung dominierten die Grazer vor allem die zweite Halbzeit und feierten einen souveränen Sieg.

Der Spielbeginn musste aufgrund eines Gewitters um rund eine Stunde verschoben werden, auf dem Feld zeigten die Grazer danach jedoch eine starke Leistung.

Der Spielbeginn musste aufgrund eines Gewitters um rund eine Stunde verschoben werden, auf dem Feld zeigten die Grazer danach jedoch eine starke Leistung.

Die Graz Giants haben am Samstag einen klaren 58:15-Heimsieg gegen die Knights gefeiert. Der Spielbeginn musste aufgrund eines Gewitters um rund eine Stunde verschoben werden, auf dem Feld zeigten die Grazer danach jedoch eine starke Leistung.

Graz Giants feiern deutlichen 58:15-Erfolg gegen die Knights

Die Partie begann zunächst ausgeglichen. Beide Mannschaften fanden früh den Weg in die Endzone, ehe die Giants kurz vor der Halbzeit die Kontrolle übernahmen und mit einer 23:15-Führung in die Pause gingen. Vor allem die Defensive der Grazer präsentierte sich stark und ließ nach dem Seitenwechsel keine weiteren Punkte der Gäste mehr zu. Mehrere Ballgewinne brachten die Giants immer wieder in aussichtsreiche Positionen, die konsequent genutzt wurden. In der zweiten Halbzeit baute das Team den Vorsprung mit insgesamt fünf weiteren Touchdowns deutlich aus. Besonders erfolgreich zeigte sich Jakob Beganeder, der gleich dreimal in die Endzone gelangte. Mit dem deutlichen 58:15-Erfolg setzen die Graz Giants ein Ausrufezeichen im Kampf um die bestmögliche Ausgangsposition für die entscheidende Saisonphase.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 20:23 Uhr aktualisiert