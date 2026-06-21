Graz-Wahl: KFG will „Verkehrschaos“ beenden

Ein zentrales Thema ist für Schönbacher die finanzielle Zukunft der Stadt. Graz brauche aus ihrer Sicht eine Budgetpolitik, die auch für die nächsten Generationen tragfähig ist. Sollte der KFG wieder in den Gemeinderat einziehen, wäre ihr erstes konkretes Anliegen „die Verhandlung eines ordentlichen zukunftsfähigen Budgets, das auch für die nächsten Generationen tauglich ist“. Dabei spricht sie sich gegen Projekte aus, die sie als „budgetäre Utopien“ bezeichnet. Dazu zählt sie etwa eine Surfwelle im Volksgarten, nicht gewollte Fahrradstraßen und eine Müllverbrennungsanlage, „bei der tonnenweise Müll extra nach Graz gekarrt werden muss“.

Verkehr im Fokus

Abseits der Finanzaffäre will Schönbacher vor allem das Thema Verkehr in den Mittelpunkt stellen. „Das Verkehrschaos – Stau, Chaos und die massive Vernichtung von 2.000 Parkplätzen – muss endlich ein Ende haben“, sagt sie. Aus ihrer Sicht brauche Graz eine Verkehrspolitik, die alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt. Auch beim Thema Sicherheit fordert Schönbacher konkrete Schritte. Sie spricht sich für „eine Sicherheitspolitik aus, die diesen Namen auch verdient“. Dazu gehören für sie „eine Aufstockung der Exekutive und eine entsprechende Videoüberwachung für den Volksgarten, den Jakominiplatz und für andere Kriminalitäts-Brennpunkte“.

Finanzaffäre

Als wichtigsten politischen Erfolg des KFG nennt Schönbacher die Aufdeckung der FPÖ-Finanzaffäre. Sie spricht vom „vermeintlich größten Finanzskandal auf kommunaler Ebene, bei dem es um weit mehr als eine Million Euro an Steuergeld geht – verursacht durch die Grazer FPÖ“. Für sie sind bis heute viele Fragen offen. „Wohin ist die Klubförderung tatsächlich geflossen? Welche Mitglieder der FPÖ waren tatsächlich beteiligt, die eventuell auch heute noch in öffentlichen Positionen sitzen?“ Auch die Landesebene spricht sie an: „Was wusste die Landesebene, allen voran, Landeshauptmann Mario Kunasek?“ Am Ende gehe es für sie auch um Klarheit vor Gericht: „Wann wird es endlich einen Prozess geben, wo die Schuldigen schuldig, aber auch die Unschuldigen entlastet werden?“

Tierschutz und Wechsel

Selbstkritisch blickt Schönbacher auf den Tierschutz. Mit kleinem Budget habe man „sehr viel Positives“ bewegen können, besonders die kostenlose Beratung auf den Grazer Hundewiesen sei „ein voller Erfolg“ gewesen. Mehr gewünscht hätte sie sich bei neuen Flächen für Hundewiesen. Das sei aber nicht in ihrer politischen Zuständigkeit als Tierschutzstadträtin gelegen. Auch der Wechsel von Alexis Pascuttini zu den NEOS wird angesprochen. Schönbacher sagt dazu, Pascuttini sei „nie Mitglied der Bürgerliste „KFG“, sondern ist lediglich Klubobmann“ gewesen. Für den KFG sei es „nie um eine Absicherung von Posten gegangen, sondern um ehrliche, bürgernahe Politik“.