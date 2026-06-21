Linie 1-Ausbau: Das ändert sich jetzt in der Hilmteichstraße

In Graz-Mariatrost wird die Linie 1 zweigleisig ausgebaut. Von 22. bis 26. Juni musst du rund um Hilmteichstraße, Hilmgasse und Mariatroster Straße auf neue Verkehrsführungen achten.

Seit 4. Mai wird in Graz an der Linie 1 gearbeitet. Der zweigleisige Ausbau soll die Grundlage für eine bessere Anbindung im öffentlichen Verkehr schaffen. Künftig sollen dadurch Takte von bis zu sechs Minuten möglich werden. Gestartet wurde mit dem ersten Abschnitt in der südlichen Hilmteichstraße. Der Ausbau erfolgt in mehreren Etappen. Abschnitt 1 läuft von Mai bis November 2026 in der südlichen Hilmteichstraße. Im Juli sollen dann die Abschnitte 2 und 3 starten. Ab August ist schließlich Abschnitt 4 vorgesehen.

Einbahnregelungen

Von 22. bis 26. Juni gibt es bei der Verkehrsführung mehrere Änderungen. Die Hilmteichstraße ist ab der Hilmgasse von Süden nach Norden eine Einbahn. Vom LKH kann nur nach Norden gefahren werden. Die Einfahrt in die Hilmgasse ist dort nicht erlaubt.

Hilmgasse betroffen

Auch in der Hilmgasse ändert sich die Fahrtrichtung. Sie ist eine Einbahn Richtung Osten. Die Einfahrt von der Mariatroster Straße ist erlaubt. Die Rückfahrt dorthin ist aber nicht möglich. Die Mariatroster Straße bleibt in beide Richtungen befahrbar. Das Abbiegen in die Hilmteichstraße stadteinwärts ist jedoch nicht möglich.

Arbeiten an Gleisen

Neben dem Ausbau der Linie 1 arbeiten die Holding Graz Linien auch am Abschnitt St. Johann bis Wagnesweg. Dort werden neue Gleise und Infrastrukturleitungen verlegt. Außerdem werden Haltestellen modernisiert, ein neues Unterwerk errichtet und Brücken erneuert. Ab 11. Juli gibt es zudem Änderungen bei der Streckenführung der Linie 41 sowie im Ersatzverkehr der Linie E1.