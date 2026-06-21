Grazer Bioabfall-Kampagne zählt österreichweit zu den besten

In Graz landen noch immer viele Fremdstoffe im Bioabfall. Eine Kampagne der Holding Graz gegen Plastik im Biomüll wurde nun österreichweit mit Silber ausgezeichnet.

Der Marketingchef der Holding Graz, Richard Peer, nahm die Auszeichnung gemeinsam mit Sarah Spörk (r.), Leiterin Kommunikationsmanagement, und Verena Hölzlsauer, Leiterin der Inhouse-Agentur achtzigzehn, bei der Verleihung am Donnerstag in Wien stolz entgegen.

Der Marketingchef der Holding Graz, Richard Peer, nahm die Auszeichnung gemeinsam mit Sarah Spörk (r.), Leiterin Kommunikationsmanagement, und Verena Hölzlsauer, Leiterin der Inhouse-Agentur achtzigzehn, bei der Verleihung am Donnerstag in Wien stolz entgegen.

Die Kampagne „Ich bin aus Plastik, hol mich hier raus!“ hat ein klares Ziel: Plastik soll nicht im Bioabfall landen. In Graz werden jährlich rund 550.000 Kilogramm Fremdstoffe im Bioabfall festgestellt. Das erschwert die Weiterverarbeitung zu hochwertigem Kompost deutlich. Besonders oft landen auch vermeintlich kompostierbare Plastiksackerl fälschlich im Biomüll.

Silber für Grazer Kampagne

Für diese Kampagne wurde die Holding Graz beim „Green Marketing Award 2026“ ausgezeichnet. Unter mehr als 40 Einreichungen gab es Silber in der Kategorie „BE AWARE!“. Der Preis wird von ÖBB-Werbung, WPP Media und Horizont vergeben. Prämiert werden Projekte, die auf ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen aufmerksam machen und Veränderungen anstoßen.

Viele Wege genutzt

Damit die Botschaft möglichst viele Menschen erreicht, wurde die Kampagne über mehrere Kanäle ausgespielt. Zum Einsatz kamen soziale Medien, Kooperationen mit bekannten Personen aus dem Netz sowie Drucksorten, Online-Medien und Außenwerbung. Auch ein Abfalltrennquiz auf der Website sollte das Thema leichter verständlich machen. Zusätzlich sorgten ein gestaltetes Wartehaus und eine Verteilaktion für Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Laut Holding Graz zeigen die Maßnahmen messbare Ergebnisse. Die Fehlwürfe im Bioabfall gingen im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent zurück. Gleichzeitig stiegen die Downloads der Graz Abfall-App um 20 Prozent. Die Zugriffe auf eine eigene Seite zum Thema Bioabfall legten im Vergleich zum Vormonat um 87 Prozent zu.

Preis in Wien abgeholt

Den Preis nahmen Marketingchef Richard Peer, Sarah Spörk, Leiterin Kommunikationsmanagement, und Verena Hölzlsauer, Leiterin der Inhouse-Agentur achtzigzehn, bei der Verleihung in Wien entgegen. CEO Gert Heigl und Vorstandsdirektorin Alice Loidl betonen dazu: „Die Auszeichnung mit dem Green Marketing Award 2026 bestätigt unseren Weg: Nachhaltiges Marketing kann Bewusstsein schaffen und Veränderung anstoßen. Da Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen sowohl im Management als auch im Marketing sowie in unseren Dienstleistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge fest verankert ist, freut uns diese österreichweite Anerkennung besonders.“