SK Sturm Family-Day geht in die nächste Runde

Am Donnerstag, dem 9. Juli 2026, lädt der SK Sturm Graz seine jüngsten Mitglieder wieder zum beliebten Family-Day ins Trainingszentrum Messendorf ein. Von 14.30 bis 19 Uhr erwartet die Kinder und ihre Familien ein abwechslungsreicher Nachmittag voller Fußball, Spiel und Unterhaltung.

SK Sturm Family-Day 2026

Ein besonderes Highlight ist das Showtraining der Kampfmannschaft, bei dem die Fans ihren Idolen ganz nahe kommen können. Im Anschluss gibt es eine große Autogrammstunde. Darüber hinaus warten zahlreiche Spielestationen, eine Hüpfburg, Kindertattoos sowie eine kleine Überraschung in Form eines Goodie-Bags auf die Besucher. Die Teilnahme am Family-Day ist kostenlos, die Anzahl der Plätze jedoch begrenzt. Mitglieder, die bereits für den im Vorjahr ausgefallenen Family-Day angemeldet waren, erhalten ab 22. Juni ein 48-stündiges Vorrecht auf die Ticketbuchung. Die Tickets können ab dem 22. Juni 2026 um 10 Uhr gebucht werden. Das Vorrecht gilt für 48 Stunden. Für alle weiteren Mitglieder startet die Anmeldung am 24. Juni. Die Tickets können über das Mitgliedskonto im SK Sturm Onlineshop oder in den SturmShops gebucht werden. Der Verein freut sich auf einen gemeinsamen und erlebnisreichen Nachmittag mit der gesamten Sturm-Familie.