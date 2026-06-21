Erfolgsprojekt feiert 20 Jahre: Bauernhoferlebnistage in Graz

Seit 20 Jahren bringen die Bauernhoferlebnistage rund 9.000 Grazer Volksschulkindern die Landwirtschaft näher. Am Grottenhof entdecken sie spielerisch, woher unsere Lebensmittel kommen.

Vor 20 Jahren wurde die Idee geboren, den Bauernhof in die Stadt zu bringen und Kindern zu zeigen, woher unsere Lebensmittel kommen. Eine 20-jährige Erfolgsgeschichte mit Unterstützung der Stadt Graz und des Lebensressorts des Landes Steiermark setzt sich fort. Graz ist ein urbanes Zentrum mit ländlichem Charakter – dennoch ist es nicht allen Kindern möglich, einmal kräftige Landluft zu schnuppern und vor allem einen Einblick in die Landwirtschaft zu bekommen. Dass Kühe nicht lila sind und Schweine den Bauern keine frechen Antworten geben – mit diesen Bildern wird in der landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof in Graz aufgeräumt.

©Franz Suppan ©Franz Suppan

Vier Stationen an einem Tag

Bei den heurigen Projekttagen am 16. und 17. Juni konnten die Grazer Volksschülerinnen und Volksschüler in der landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof in vier Stationen die Vielfalt und die Hintergründe der heimischen Landwirtschaft erleben.

Schwerpunkte der Stationen Brot & Getreide: Die Kinder erfahren von Schule am Bauernhof-Anbieter:innen wie aus Getreide Brot entsteht und können selbst ihre Brotbackkünste unter Beweis stellen und danach das selbst gebackene Weckerl mit nach Hause nehmen.

Die Kinder erfahren von Schule am Bauernhof-Anbieter:innen wie aus Getreide Brot entsteht und können selbst ihre Brotbackkünste unter Beweis stellen und danach das selbst gebackene Weckerl mit nach Hause nehmen. EIns, zwEI, drEI – Henne & Ei: Bei dieser Station lernen die Kinder die Familie des Huhnes kennen und erfahren, warum die Henne bis zu einem Ei pro Tag legt und wie man bei einem Hühnerei erkennen kann, ob es frisch ist. Der Höhepunkt dieser Station sind die Hühner, die zum Streicheln bereitstehen.

Bei dieser Station lernen die Kinder die Familie des Huhnes kennen und erfahren, warum die Henne bis zu einem Ei pro Tag legt und wie man bei einem Hühnerei erkennen kann, ob es frisch ist. Der Höhepunkt dieser Station sind die Hühner, die zum Streicheln bereitstehen. Milch, wo kommst du her? Die Schülerinnen und Schüler der LFS Grottenhof erklären den Kindern den Umgang mit Kühen und Kälbern und erzählen viel Wissenswertes über den Weg der Milch. Weiters besteht die Möglichkeit, dass sie mithilfe der „Gummiliesl“ melken lernen. Beim Verkosten können die Kinder erfahren, wie richtige Butter schmeckt.

Die Schülerinnen und Schüler der LFS Grottenhof erklären den Kindern den Umgang mit Kühen und Kälbern und erzählen viel Wissenswertes über den Weg der Milch. Weiters besteht die Möglichkeit, dass sie mithilfe der „Gummiliesl“ melken lernen. Beim Verkosten können die Kinder erfahren, wie richtige Butter schmeckt. Bio Boden: Dass der Erdapfel nicht am Baum wächst, was die vielen verschiedenen Käfer am Acker zu suchen haben und wo der Erdapfel überall drinnen ist, erkunden die Kinder an dieser Station. Es geht darum, so viele Erdäpfel wie möglich aus der Erde auszugraben, damit diese mit nach Hause genommen werden können

Bauernhoferlebnistage in Graz

Veranstalter der Bauernhoferlebnistage sind die Landwirtschaftskammer Steiermark und das Ländliche Fortbildungsinstitut in Kooperation mit der Stadt Graz, dem Land Steiermark, der landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof und der BIO AUSTRIA Steiermark.