SK Sturm II startet in intensive Saison-Vorbereitungen

Der SK Sturm Graz II ist in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Sechs Wochen Training, mehrere Testspiele und ein Trainingslager stehen für die „Zweier“ auf dem Programm.

Auch der SK Sturm Graz II hat die Saisonvorbereitung aufgenommen. Sechs harte Wochen mit insgesamt sechs Testspielen und einem Camp warten.

Volles Programm

In dieser Woche am Donnerstag, drei Tage nach dem Start der Kampfmannschaft, hat auch der SK Sturm Graz II die Saisonvorbereitung für die Admiral 2. Liga aufgenommen. Am Donnerstag und am Freitag wurden die üblichen medizinischen Tests absolviert. Am Samstag stand das erste reguläre Training auf dem Programm. Mit an Bord sind bisher vier neue Spieler: Jonas Koller (17), von unserem Perspektivenpartner, der Fußballakademie Burgenland, Niklas Lang (22) aus Mattersburg, Julian Halwachs aus Hartberg sowie der 18-jährige Kanadier Elijah Roche, der im Frühjahr bei einem Probetraining überzeugen konnte und nun fix verpflichtet wurde. Insgesamt stehen bis zur ersten Meisterschaftsrunde Anfang August sechs Testspiele auf dem Programm, das erste davon steigt am Freitag kommender Woche in Oberwart. Fix im Vorbereitungsprogramm verankert ist auch das traditionelle Trainingscamp, das das Wurm-Team von 6. bis 9. Juli nach Bad Loipersdorf führen wird.

Die Liga ist stärker geworden

Die ersten beiden „Arbeitstage“ nutzte Christoph Wurm, Trainer des SK Sturm II, dazu, neben den medizinischen Tests auch Einzelgespräche mit seinen Spielern zu führen. „Das abgelaufene Spieljahr war sehr lehrreich für uns, daraus konnten wir viele Schlüsse ziehen“, denkt der Coach an die Saison 2025/26 in der Admiral 2. Liga zurück, die Sturm II ja auf Rang 14 abschließen konnte. Welche Lehren wurden daraus gezogen? „Dass wir den Schwerpunkt im kommenden Spieljahr auf die individuelle Entwicklung von Spielern aus der Region setzen werden. Wir werden ein junges, starkes und vor allem motiviertes Team zusammenstellen, das in der Liga bestehen wird. Mit den neu dazu gekommenen Klubs wie Blau Weiß Linz, Wacker Innsbruck und natürlich auch Voitsberg ist die 2. Liga sicher wieder stärker geworden.“

Heimstätte bleibt Gleisdorf

„Neben dem Klassenerhalt ist wie schon bisher die Entwicklung der einzelnen Persönlichkeiten oberstes Gebot. Die Spieler sollen bei uns ihren nächsten Schritt machen und an die Kampfmannschaft herangeführt werden. Dabei sollten wir uns Jacob Peter Hödl und Luca Weinhandl als Beispiel nehmen, die von uns weg den Sprung zu den Profis geschafft haben und heute bei einem Marktwert von jeweils rund fünf Millionen Euro halten“, meint Wurm weiter. Aktuell spulen Gabriel Haider, Julian Halwachs, Wisler Lazarre, Bastian Maierhofer und Jonas Peinhart die Vorbereitung bei den Profis ab. Das Solarstadion in Gleisdorf bleibt übrigens Heimstätte des SK Sturm II, die Auslosung zur 2. Liga erfolgt Ende Juni, die erste Meisterschaftsrunde geht Anfang August in Szene.