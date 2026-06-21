Auf Antrag der NEOS wurde diese Woche im Grazer Gemeinderat ein klares Ziel für die nächste Gemeinderatsperiode festgesetzt: Bis 2030 soll jedes Kind in Graz, das einen Kinderbetreuungsplatz braucht, auch einen bekommen. Schluss mit Wartelisten, Absagen und Planungsunsicherheit für Familien. „Das ist ein wichtiger Etappensieg für alle Grazer Kinder und ihre Eltern. Unser Druck wirkt: Wer in der Zeitung ‘Ja’ sagt, muss auch im Gemeinderat ‘Ja’ sagen“, freut sich NEOS-Graz-Spitzenkandidat Philipp Pointner. Der NEOS-Dringlichkeitsantrag für Fixplatzgarantie wurde mit großer Mehrheit angenommen. „Unser Druck im Rathaus wirkt: Die unzumutbare Kindergarten-Lotterie soll bis 2030 einer Fixplatzgarantie weichen. Das ist ein wichtiger Etappensieg für alle Grazer Kinder und deren Eltern. Jetzt braucht es starke NEOS, damit aus dem Ziel auch Realität wird“, so Pointer.

NEOS-Dringlichkeitsantrag für Fixplatzgarantie mit Mehrheit angenommen

Für NEOS ist klar: Die Fixplatzgarantie ist kein Nice-to-have, sondern die Grundlage für echte Chancengerechtigkeit, bessere Vereinbarkeit und einen starken Bildungsstandort Graz. „Kinderbetreuung ist Bildung. Und Bildung darf nicht davon abhängen, ob Eltern Glück auf einer Warteliste haben“, so Pointner. “Die alljährliche Lotterie muss endlich aufhören.” Gleichzeitig betont Pointner, dass der heutige Beschluss erst der Anfang ist: „Ein Ziel zu beschließen ist wichtig. Entscheidend ist aber, ob es auch umgesetzt wird. Damit Graz bis 2030 wirklich jedem Kind einen Platz garantieren kann, braucht es mehr Tempo, mehr Mut und weniger Herumeiern.“ NEOS werden daher auch nach der Wahl konsequent darauf drängen, dass die Fixplatzgarantie mit konkreten Ausbauplänen, ausreichend Personal und einem klaren Zeitplan hinterlegt wird. „Damit hält, was man heute verspricht, braucht es starke NEOS nach der Wahl. Denn nur wer jetzt Druck gemacht hat, wird auch bei veränderten Mehrheitsverhältnissen dafür sorgen, dass Graz auf Kurs bleibt“, sagt Pointner abschließend.