Kollision auf der A2: 57-Jähriger schwer verletzt

Nach den Verkehrsbehinderungen auf der A2 Südautobahn am Sonntagnachmittag gibt es nun die Details zum Unfallhergang. Zwischen Lieboch und Unterpremstätten(Steiermark) kam es zu einer schweren Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Wir haben berichtet: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A2 sorgt für Stau. Laut Angaben einer Augenzeugin war ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung gerade dabei, vom Beschleunigungsstreifen auf den ersten Fahrstreifen zu wechseln. Zur selben Zeit war auf ebendieser Spur ein 54-jähriger ungarischer Auto-Lenker unterwegs. Es kam zur Kollision, bei der das Motorrad gegen die rechte Seite des Autos prallte. Der 57-jährige Biker stürzte und blieb mitsamt seiner Maschine auf dem Fahrstreifen liegen, während das Auto rund 50 Meter weiter auf dem Pannenstreifen zum Stillstand kam.

Notarzt im Einsatz

Das Rote Kreuz und ein Notarzt übernahmen direkt vor Ort die medizinische Erstversorgung des schwer verletzten Motorradfahrers. Er wurde im Anschluss in das UKH Graz eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die bei beiden Männern durchgeführten Alkotests verliefen laut Polizei mit jeweils 0,00 mg/l negativ. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen und elf Kräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und zu räumen. Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste der erste Fahrstreifen gesperrt werden, was zu Staus und Verzögerungen führte. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang laufen.