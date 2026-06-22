Debatte in Graz: 1.000 Jobs weg durch KI? Stadtrat erteilt Absage

Während die Opposition rund 1.000 Jobs durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz einsparen will, stellt die Stadtregierung klar: KI soll die Mitarbeiter entlasten und nicht zum Kündigungsgrund werden.

Die Digitalisierung der Stadtverwaltung war in den vergangenen Tagen auch Thema der politischen Debatte im Grazer Gemeinderat. Dabei wurde von den NEOS die Forderung erhoben, durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bis zum Jahr 2030 rund 1.000 Arbeitsplätze im Haus Graz einzusparen. Für Beteiligungs- und Personalstadtrat Manfred Eber greift diese Diskussion jedoch deutlich zu kurz: „Wer solche Forderungen aufstellt, muss sich die tatsächliche Struktur des Hauses Graz ansehen. Von rund 8.500 Vollzeitäquivalenten arbeiten viele Menschen in Bereichen wie Kinderbetreuung, Pflege, öffentlichem Verkehr, Feuerwehr, Müllentsorgung oder Stadtraumservice. Diese Leistungen können nicht durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden.“ Die Stadt Graz verfolgt daher einen anderen Ansatz. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sollen Mitarbeiter unterstützen, Routineaufgaben vereinfachen und Verwaltungsabläufe beschleunigen. Der Mensch bleibt jedoch verantwortlich.

ITG federführend

Eine Schlüsselrolle bei der Digitalisierung in Graz übernimmt dabei die städtische Tochter ITG Informationstechnik Graz GmbH. Mit rund 130 Mitarbeiter sorgt sie dafür, dass Digitalisierung, Cybersicherheit und künftig auch Künstliche Intelligenz im Haus Graz verantwortungsvoll und praxisnah eingesetzt werden, heißt es. Wenn in Graz ein digitaler Amtsweg funktioniert, eine wichtige E-Mail sicher ankommt oder Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf ihre Anwendungen zugreifen können, dann arbeitet die ITG Informationstechnik Graz GmbH meist im Hintergrund. Sichtbar ist ihre Arbeit selten, unverzichtbar ist sie jeden Tag. Mit rund 130 Mitarbeiter, mehr als 500 Anwendungen und Services sowie rund 8.000 Nutzer ist die ITG das digitale Rückgrat des „Hauses Graz“. Sie sorgt dafür, dass die Stadt Graz und ihre Beteiligungen sicher, effizient und zukunftsorientiert arbeiten können.

Die Grundlage für eine moderne Verwaltung

Digitalisierung ist längst keine Zusatzaufgabe mehr, sondern Voraussetzung für eine leistungsfähige Stadtverwaltung. Die ITG begleitet diesen Wandel von der strategischen Planung über die Entwicklung neuer Lösungen bis hin zum laufenden Betrieb der Systeme. Ziel ist es, Verwaltungsabläufe zu vereinfachen, Prozesse zu beschleunigen und den Service für Bürger:innen kontinuierlich zu verbessern. Ob Finanzverwaltung, Personalwesen, Kinderbetreuung, Gesundheits- oder Sozialbereich – die ITG schafft die technische Grundlage für zahlreiche Leistungen, die täglich in Anspruch genommen werden.

Künstliche Intelligenz mit Verantwortung

Ein besonderer Schwerpunkt liegt derzeit auf dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die ITG baut dafür eine gemeinsame KI-Plattform für das gesamte Haus Graz auf. Dabei gilt ein klarer Grundsatz: KI soll Menschen unterstützen, nicht ersetzen. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben können Mitarbeiter entlastet und Abläufe effizienter gestaltet werden. Datenschutz, Transparenz und Sicherheit stehen dabei stets an erster Stelle.

Sicherheit und digitale Souveränität

Mit der Digitalisierung wächst auch die Bedeutung von Datenschutz und Cybersicherheit. Die ITG sorgt dafür, dass sensible Daten geschützt bleiben und die Stadt Graz die Kontrolle über ihre digitale Infrastruktur behält. Gleichzeitig werden mobile Anwendungen und digitale Services laufend weiterentwickelt. Nach dem Prinzip „Mobile First“ sollen öffentliche Leistungen für Bürger einfach, sicher und jederzeit verfügbar sein.

Investition in die Zukunft

Für Beteiligungsstadtrat Manfred Eber ist die ITG ein zentraler Baustein für die Weiterentwicklung der Stadt: „Eine moderne Stadt braucht heute nicht nur Straßen, Schulen und öffentliche Gebäude, sondern auch eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. Die ITG sorgt mit ihren rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür, dass das Haus Graz sicher, effizient und zukunftsorientiert arbeiten kann. Gerade bei Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen leistet sie einen wesentlichen Beitrag für die Zukunft unserer Stadt. Die aktuelle Debatte zeigt auch, worum es bei Digitalisierung tatsächlich gehen sollte: nicht um pauschale Versprechen von Stellenabbau, sondern um bessere Abläufe, moderne Services und die Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau diesen Weg gehen wir in Graz.“