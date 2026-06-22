Graz Airport Run 2026 bringt 20.000 Euro für den guten Zweck

Der Graz Airport Run 2026 mit seinen 800 Startplätzen war in zehn Tagen ausverkauft. Liegt es „nur“ an der außergewöhnlichen Location? Oder auch an der Tatsache, dass sich jeder Schweißtropfen lohnt, da durch den Lauf kranken Kindern neue Hoffnung geschenkt werden kann? „Seit 5 Jahren führen wir nun schon diesen Lauf durch“, informieren Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die beiden Geschäftsführer des Graz Airport, „und die Begeisterung dafür scheint nicht ab- sondern eher zuzunehmen. Das zeigt uns, dass bei vielen Sportbegeisterten das Herz am rechten Fleck, nämlich für die gute Sache schlägt. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass der Flughafen als Eventlocation noch nichts von seiner Faszination verloren hat.“

Aus 800 werden 20.000 Euro

Anschließend an den Lauf wurde Christine Drechsler, der Geschäftsführerin der Stiftung Kindertraum ein Scheck über 20.000 Euro von den beiden Geschäftsführern des Graz Airport übergeben.m„Ein herzliches Dankeschön an die Organisator:innen des Grazer Airport Runs, die Partnerbetriebe und alle Läufer:innen, die nicht nur ihre eigenen Grenzen überwunden haben, sondern auch Träume von Kindern in Österreich erfüllen! Jeder Schritt, jeder Schweißtropfen und jeder gelaufene Kilometer schenkt Kindern, die mit schwerer Erkrankung oder Behinderung leben, unvergessliche Momente der Freude und Hoffnung. Danke für die großzügige Spende!“ erklärt Christine Drechsler, Geschäftsführerin Stiftung Kindertraum.