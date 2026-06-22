Mopedfahrer in Hart bei Graz von Straße abgekommen

Am Montagmorgen kam es in Hart bei Graz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Das Moped des Verunfallten war von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt.

Gegen 7.20 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz mit dem Rüstlöschfahrzeug (RLFA 2000) und sechs Einsatzkräften in die Lustbühelstraße aus. Am Unfallort angekommen, bot sich den Rettern folgendes Bild: „Vom Einsatzleiter LM Philipp Laschet wurde vor Ort festgestellt, dass ein Moped von der Straße abgekommen und in weiterer Folge über die Böschung geraten war“. Die verunfallte Person war beim Eintreffen der Helfer „ansprechbar und wurde bereits vom Roten Kreuz versorgt“. Die Aufgaben der Feuerwehrleute konzentrierten sich anschließend auf die Absicherung der Unfallstelle: „Von Seiten der Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert, der Verkehr geregelt und das Moped gesichert und abgestellt“. Neben der FF Hart bei Graz standen auch das Rote Kreuz sowie die Polizeiinspektionen Raaba und Laßnitzhöhe im Einsatz.