Graz schafft „Klimaoasen“ und verteilt Hitzepakete für Bedürftige

Die Sommerhitze wird für Menschen in prekären Lebenssituationen oder ohne festen Wohnsitz schnell zur gesundheitlichen Bedrohung. Die Caritas reagiert darauf mit klimatisierten Räumen, kühlen Getränken und Schutzpaketen.

Die Caritas öffnet in Graz klimatisierte „Klimaoasen“, um obdachlosen und bedürftigen Menschen Zuflucht vor der Sommerhitze zu bieten.

Die Caritas öffnet in Graz klimatisierte „Klimaoasen“, um obdachlosen und bedürftigen Menschen Zuflucht vor der Sommerhitze zu bieten.

Wenn die Temperaturen steigen, leiden obdachlose Menschen oder Personen in schlecht isolierten Wohnungen besonders stark. Als Partnerin des Gesundheitsfonds und Teil des Hitzeschutzplans des Landes Steiermark hat die Caritas deshalb mehrere „Klimaoasen“ in Graz eingerichtet.

Abkühlung im Sommer bieten verschiedene Einrichtungen:

Die klimatisierte Bahnhofsmission öffnet täglich von 9 bis 17 Uhr ihre Türen, bietet Duschmöglichkeiten, eine Jause sowie gekühlte Getränke. Auch das Marienstüberl (vormittags), das Tageszentrum Mesnergasse und die Notschlafstelle Arche 38 – die während der Hitzeperioden extra von 9 bis 15 Uhr tagsüber öffnet – bieten Schatten und Abkühlung. Zusätzlich werden spezielle Hitzepakete ausgegeben. „So können wir auch außerhalb der Einrichtung Menschen helfen, sich vor der Hitze zu schützen“, erklärt Fabian Dankl vom Team der Bahnhofsmission. Die Pakete enthalten unter anderem eine Kappe, eine Sonnenbrille, Sonnencreme und eine Trinkflasche. Ein auf die Flaschen gedruckter QR-Code führt direkt zu einem Online-Wegweiser für Grazer Trinkbrunnen und Auffüllstationen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 13:43 Uhr aktualisiert