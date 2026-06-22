Entspannung unter freiem Himmel: Qigong kehrt in den Grazer Stadtpark zurück

Auch heuer wird der Grazer Stadtpark in den Sommerferien wieder zum Treffpunkt für alle, die Körper und Geist etwas Gutes tun möchten. Die kostenlosen Qigong-Einheiten laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein.

Die Einheiten richten sich sowohl an Menschen, die Qigong erstmals kennenlernen möchten, als auch an jene, die bereits Erfahrung mit den Übungen haben.

Die Einheiten richten sich sowohl an Menschen, die Qigong erstmals kennenlernen möchten, als auch an jene, die bereits Erfahrung mit den Übungen haben.

Von 14. Juli bis 8. September 2026 finden jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr kostenlose Qigong-Einheiten im Grazer Stadtpark statt. Treffpunkt ist die Passamtswiese. Organisiert und gestaltet werden die Einheiten von den Lehrenden und Kursleiterinnen und Kursleitern der Taiji & Qigong Gesellschaft Österreich.

Kostenlos und ohne Vorkenntnisse

Mitmachen können alle Interessierten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Die Einheiten richten sich sowohl an Menschen, die Qigong erstmals kennenlernen möchten, als auch an jene, die bereits Erfahrung mit den Übungen haben.

Seit mehr als 30 Jahren im Stadtpark

Die sommerlichen Qigong-Treffen haben in Graz bereits lange Tradition. Seit mehr als 30 Jahren wird während der Sommermonate gemeinsam im Stadtpark geübt. Die Veranstalter betonen dabei besonders die Wirkung der Natur: Das Üben im Freien habe eine eigene Qualität und könne die positiven Effekte der Übungen zusätzlich verstärken. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Taiji & Qigong Gesellschaft Österreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 16:36 Uhr aktualisiert