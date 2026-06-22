Tunnel auf A9 dicht: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Autofahrer müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen einstellen. Der Plabutschtunnel wird aufgrund von Wartungsarbeiten und behördlichen Überprüfungen in mehreren Nächten komplett gesperrt.

Im Plabutschtunnel stehen Wartungsarbeiten und behördliche Überprüfungen an. Daher kommt es in mehreren Nächten zu Sperren.

Im Plabutschtunnel stehen Wartungsarbeiten und behördliche Überprüfungen an. Daher kommt es in mehreren Nächten zu Sperren.

Ab heute, 22. Juni 2026, führt die ASFINAG im Plabutschtunnel auf der A9 Pyhrn Autobahn Wartungsarbeiten sowie einen Test der Notstromversorgung durch. Die Arbeiten erfolgen rechtzeitig vor dem stärkeren Sommerreiseverkehr.

Sperre in mehreren Nächten

Der Tunnel ist von 22. bis 26. Juni jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Weitere Nachtsperren folgen von 29. Juni bis 3. Juli. In diesem Zeitraum findet zusätzlich die gesetzlich vorgeschriebene Inspektion durch die Tunnelbehörde statt.

Umleitung durch das Grazer Stadtgebiet

Während der Sperrzeiten wird der Verkehr jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh durch das Grazer Stadtgebiet umgeleitet. Verkehrsteilnehmer sollten daher insbesondere in den Nachtstunden etwas mehr Zeit für ihre Fahrten einplanen.

