Schockmoment in Graz: Zwei junge Frauen von Auto erfasst

In Graz-St. Leonhard sind am Montagnachmittag zwei 19-jährige Fußgängerinnen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine der beiden Frauen erlitt schwere Verletzungen.

Nahe dem LKH Graz wurden zwei 19-jährige Fußgängerinnen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen.

Nahe dem LKH Graz wurden zwei 19-jährige Fußgängerinnen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine Frau erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 15 Uhr kam es in der Elisabethstraße nahe dem LKH Graz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen von einem Auto erfasst wurden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens herrschte stadteinwärts auf beiden Fahrstreifen Kolonnenverkehr.

Kollision trotz Vollbremsung

Ersten Erhebungen zufolge querten die beiden 19-Jährigen plötzlich die Fahrbahn. Eine herannahende 28-jährige Lenkerin nahm die Frauen aufgrund der Verkehrssituation zu spät wahr. Trotz einer Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurden beide Fußgängerinnen auf die Fahrbahn geschleudert. Eine der Frauen wurde schwer verletzt, die zweite 19-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Beide ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung in das LKH Graz eingeliefert. Die 28-jährige Lenkerin war laut Polizei nicht alkoholisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2026 um 20:04 Uhr aktualisiert