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/ ©Freiwillige Feuerwehr Seiersberg
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Feuerwehr und Hunde.
Die Feuerwehr Seiersberg befreite den kleinen Hund aus seiner misslichen Lage.
Graz-Umgebung
23/06/2026
Eingeklemmt

Steirische Feuerwehr befreit kleinen Hund aus großer Not

Ein ungewöhnlicher Notruf beschäftigte am Montag die Feuerwehr Seiersberg. Ein Hund hatte sich in einem Gartentor verkeilt und kam aus eigener Kraft nicht mehr frei.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Ein Vierbeiner in Not hat am Montag (22. Juni) in Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Dabei hatte er sich selbst in eine missliche Lage gebracht: „Ein Hund hatte sich in einem Gartentor eingeklemmt und kam nicht mehr selbst heraus“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Seiersberg. Glücklicherweise befanden sich zwei Florianis, die bei der Gemeinde arbeiten, in der Nähe des unglücklichen Tiers und eilten zu Hilfe. Sie befreiten den Vierbeiner aus seinem „Gefängnis“. Dieser zeigte sich dankbar: „Das nachfolgende Einsatzfahrzeug wurde bereits schwanzwedelnd empfangen“, so die Florianis abschließend.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen eingeklemmten Hund.
©Freiwillige Feuerwehr Seiersberg
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