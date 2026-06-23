15.000 Mahlzeiten täglich: Die neue „Küche Graz“ steht bereit

Die neue „Küche Graz“ steht kurz vor der Inbetriebnahme: Der Neubau der kommunalen Großküche ist derzeit zu rund 90 Prozent fertiggestellt. Im August wird das Gebäude von der GBG an das Sozialamt übergeben, ab dann sollen bereits erste Speisen am neuen Standort in der Herrgottwiesgasse 157 zubereitet werden. Die offizielle Eröffnung ist für September rund um den Schulbeginn geplant. Künftig können hier bis zu 15.000 Mahlzeiten pro Tag produziert werden. Einen ersten Einblick gaben gestern Bürgermeisterin Elke Kahr, Sozialamtsleiterin Andrea Fink und der Leiter der Küche Graz, Franz Gerngroß.

80 Prozent regionale Lebensmittel

Ein zentrales Merkmal der neuen Küche ist die enge Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten. „Rund 80 Prozent der eingesetzten Lebensmittel stammen aus der Region“, erklärt Küchenleiter Franz Gerngroß. Damit will die Stadt nicht nur die Qualität der Verpflegung sichern, sondern auch die heimische Landwirtschaft stärken. Schon jetzt ist auf der Website transparent nachvollziehbar, mit welchen Lieferanten man kooperiert. Inhaltlich will die neue „Küche Graz“ die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen noch stärker berücksichtigen. Geplant sind unter anderem ein eigener Speiseplan für Krabbelkinder sowie Beteiligungsprojekte, bei denen Kinder Speisevorschläge einbringen können.

Auch bei der Infrastruktur setzt das Projekt auf Ökologie:

Grüne Energie: Das Gebäude wird über 46 Tiefenbohrungen und ein Geothermie-System versorgt. Mehr als 96 Photovoltaik-Module unterstützen die Stromversorgung.

Das Gebäude wird über 46 Tiefenbohrungen und ein Geothermie-System versorgt. Mehr als 96 Photovoltaik-Module unterstützen die Stromversorgung. CO₂-Technologie: Die Kälteanlage arbeitet mit CO₂, gekocht wird zu 100 Prozent elektrisch.

Die Kälteanlage arbeitet mit CO₂, gekocht wird zu 100 Prozent elektrisch. Weniger Verkehr: Größere Lagerkapazitäten reduzieren die Zahl der Lieferstopps deutlich – künftig ist nur noch rund ein Drittel der bisherigen Anlieferungen nötig.

Größere Lagerkapazitäten reduzieren die Zahl der Lieferstopps deutlich – künftig ist nur noch rund ein Drittel der bisherigen Anlieferungen nötig. Klimaschutz: Ergänzt wird das Konzept durch ein neu gepflanztes „Klimawäldchen“ auf einem benachbarten Grundstück und eine künftige Begrünung des Gebäudes.

Moderne Technik und „papierloses Kochen“

Rund 60 Prozent des Budgets flossen in die technische Ausstattung, um wirtschaftlicher, energieeffizienter und zugleich qualitativ hochwertiger zu kochen. Moderne Kochgeräte ermöglichen es, die Leistung zu reduzieren, ohne dass die Qualität der Speisen darunter leidet. Zu den Highlights gehören vier selbstrührende Kochkessel mit je 400 Litern Fassungsvermögen, die sowohl kochen als auch kühlen können, moderne Bratpfannen mit Druckgarfunktion, Kombidämpfer und Spezialanlagen für die Verarbeitung riesiger Mengen. Besonders innovativ ist das Konzept des „papierlosen Kochens“: Etiketten und Lieferscheine werden durch ein digitales QR-Code-System ersetzt. Mitarbeiter scannen Behälter und Geschirr, um Inhalt und Zuordnung eindeutig zu identifizieren.