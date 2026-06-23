Gegen die Sommerhitze: Graz bietet wieder „Coole Fächer“ an

Die Sommerhitze belastet den Kreislauf und trifft vor allem ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen oder Bewohner von aufgeheizten Wohnungen. Das Gesundheitsamt der Stadt Graz steuert nun mit zwei bewährten Aktionen gegen: Ab sofort gibt es wieder die kostenlosen „Coolen Fächer“ im Rathaus und in der Gesundheitsdrehscheibe (solange der Vorrat reicht). Sie sorgen für frischen Wind und liefern gleichzeitig neun einfache Alltagstipps für heiße Tage.

„Kühle Ecke“ in der Annenstraße

Wer unterwegs eine Pause braucht oder zu Hause keine Abkühlung findet, kann zudem die „Kühle Ecke / Cool Corner“ in der Gesundheitsdrehscheibe (Annenstraße 28) nutzen. Dort kann man einfach hineinkommen, den Kreislauf zur Ruhe kommen lassen und Wasser trinken. Die offene Beratung in der Annenstraße steht Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag von 13 bis 16 Uhr zur Verfügung. Für weitere Fragen oder bei Beschwerden wie Kreislaufproblemen steht zudem das österreichweite Hitzetelefon unter der kostenlosen Nummer 0800 880 800 parat.