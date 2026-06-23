Von Sonne geblendet: Autofahrerin rammt Radfahrer

Gegen 6.55 Uhr war eine 43-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung (Steiermark) mit ihrem Auto in Niederschöckl unterwegs. Sie wollte von der L 387 zur Volksschule Weinitzen einbiegen. „Eigenen Angaben zufolge hätte sie durch die stark blendende Sonne den am Radweg in Richtung Graz fahrenden 48-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Weiz nicht gesehen“, so die steirische Polizei. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Radfahrer. „Nach der Erstversorgung wurde der Radfahrer mit Verletzungen […] vom Roten Kreuz ins UKH Graz eingeliefert“, so abschließend.