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Symbolfoto von 5min.at: Unfallkrankenhaus in Graz.
Die tiefstehende Sonne blendete die Autofahrerin im Bereich der Volksschule.
Weinitzen
23/06/2026
Unfall

Von Sonne geblendet: Autofahrerin rammt Radfahrer

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer am Dienstag in der Früh, 23. Juni 2026, wurde ein Radfahrer verletzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Gegen 6.55 Uhr war eine 43-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung (Steiermark) mit ihrem Auto in Niederschöckl unterwegs. Sie wollte von der L 387 zur Volksschule Weinitzen einbiegen. „Eigenen Angaben zufolge hätte sie durch die stark blendende Sonne den am Radweg in Richtung Graz fahrenden 48-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Weiz nicht gesehen“, so die steirische Polizei. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Radfahrer. „Nach der Erstversorgung wurde der Radfahrer mit Verletzungen […] vom Roten Kreuz ins UKH Graz eingeliefert“, so abschließend.

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