Stauende übersehen: Vier Autos krachen auf A2 ineinander – Verletzte

Dienstagfrüh, 23. Juni 2026, kam es auf der A2 Südautobahn zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden eine Person schwer und drei Personen leicht verletzt.

Gegen 7.30 Uhr war ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Firmenfahrzeug auf der A2 Südautobahn, Zubringer Graz-Ost, stadtauswärts unterwegs. „Eigenen Angaben zufolge wollte er auf Höhe Autobahnabfahrt Puchwerk vom zweiten auf den ersten Fahrstreifen wechseln“, so die steirische Polizei. „Dabei dürfte er am ersten Fahrstreifen ein Stauende übersehen haben und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen“.

Mehrere Verletzte

In der Folge fuhr er auf den vor ihm fahrenden Auto, gelenkt von einer 30-jährigen Grazerin, ungebremst auf. Durch den Anprall wurde das Auto der Grazerin nach vorne geschleudert, um die eigene Achse gedreht und kam gegen die Fahrtrichtung zum Stillstand. Dadurch wurden zwei weitere Autos, gelenkt von einer 27-Jährigen und einer 36-Jährigen, touchiert und beschädigt. Dabei wurden der 55-Jährige schwer und drei übrigen Beteiligten leicht verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert. Die Autobahn war an der Unfallstelle von 7.30 bis 9 Uhr gesperrt. Im Einsatz standen die Polizei, die Feuerwehren Raaba und die Berufsfeuerwehr Graz, das Rote Kreuz, ein Notarzt sowie die ASFINAG.