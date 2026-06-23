2,5 Millionen Euro: TU Graz-Forscher erhält Top-EU-Förderung

Ein Erfolg für den Forschungsstandort Graz: Thomas Pock, Leiter des Institute of Visual Computing der TU Graz, wurde mit dem renommierten „Advanced Grant“ des Europäischen Forschungsrates (ERC) ausgezeichnet. Für sein Projekt „EAGLE“ erhält der Informatiker eine Fördersumme von 2,5 Millionen Euro über eine Laufzeit von fünf Jahren. Europaweit wurden über 3.300 Anträge eingereicht, nur 319 wurden ausgewählt – zwölf davon gingen nach Österreich. Es ist der erste Grant dieser Art für die Grazer Universität. „Dieser ERC Advanced Grant ist eine Premiere für unsere Universität und eine hochverdiente Auszeichnung für Thomas Pock, der mit seiner Forschung an der Schnittstelle von Informatik, Mathematik und medizinischer Bildgebung seit über einem Jahrzehnt Maßstäbe setzt“, freut sich Andrea Höglinger, Vizerektorin für Forschung der TU Graz.

MRT-Bilder durch neue KI-Modelle

Heutige KI-Systeme helfen in der Medizin dabei, aus unvollständigen Messdaten hochauflösende Aufnahmen – wie etwa bei einer Magnetresonanztomographie (MRT) – zu erstellen. Dabei besteht jedoch oft die Gefahr, dass wichtige Details verloren gehen oder Unsicherheiten verborgen bleiben. Hier setzt das Grazer Projekt an: Statt nur einer einzigen Lösung soll die neue generative KI viele plausible Varianten berechnen. Dadurch wird für Mediziner sofort sichtbar, welche Bilddetails wirklich durch die Messdaten abgesichert sind und wo Unsicherheiten bestehen.

Fortschritt ohne riesigen Rechenaufwand

Gleichzeitig geht der Grazer Forscher einen bewussten Gegenweg zum weltweiten Trend von immer größeren und rechenintensiveren KI-Modellen. „Ziel ist es zu zeigen, dass sich auch mit einem moderaten Einsatz von Daten und Rechenleistung – auf Basis einer soliden mathematischen Theorie – bedeutende Fortschritte erzielen lassen“, erklärt Thomas Pock.