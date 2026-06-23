Dachteil stürzte bei Tankstelle in Graz-Umgebung herab

Ein Deckenpaneel lag bereits unten, ein weiteres hing durch: Bei einer Tankstelle in der Riesstraße in Kainbach bei Graz musste die Feuerwehr am Montag den Gefahrenbereich absichern.

Die Meldung klang zunächst dramatisch: „Dach droht einzustürzen“. Am Montag, dem 22. Juni 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz um 13.42 Uhr zu einer örtlichen Tankstelle in der Riesstraße alarmiert. Vor Ort verschaffte sich der Einsatzleiter einen Überblick. Dabei zeigte sich: Aus bisher unbekannter Ursache war ein Deckenpaneel heruntergefallen. Ein weiteres Paneel hing bereits durch. Damit war klar, dass der betroffene Bereich vorerst nicht mehr sicher betreten werden konnte.

©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz Die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz sperrte den Gefahrenbereich ab und informierte den Betreiber.

Bereich abgesperrt

Die Feuerwehr sicherte den Gefahrenbereich ab. Zusätzlich wurde der Tankstellenbetreiber über die Lage informiert. Weitere Maßnahmen waren laut den Einsatzkräften nicht notwendig. Die Ursache für den Schaden ist derzeit nicht bekannt. Im Einsatz standen ein HLF4 und ein LKWA mit insgesamt 14 Einsatzkräften. Nach kurzer Zeit konnte die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz wieder die Einsatzbereitschaft herstellen. Verletzt wurde laut der vorliegenden Feuerwehrmeldung niemand erwähnt.