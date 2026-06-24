Nach Snipes-Aus: Jetzt ist klar, was am Grazer Jakominiplatz folgt

Die überraschende Schließung von Snipes am Grazer Jakominiplatz sorgte zuletzt für viele Fragen. Jetzt gibt es eine erste Antwort: Für die prominente Geschäftsfläche wurde bereits ein neuer Mieter gefunden.

Noch vor wenigen Tagen standen viele Grazer ratlos vor den verschlossenen Türen der Snipes-Filiale am Jakominiplatz, jetzt wurde bekannt: Ein Nachfolger steht schon.

Noch vor wenigen Tagen standen viele Grazer ratlos vor den verschlossenen Türen der Snipes-Filiale am Jakominiplatz, jetzt wurde bekannt: Ein Nachfolger steht schon.

Noch vor wenigen Tagen standen viele Grazer ratlos vor den verschlossenen Türen der Snipes-Filiale am Jakominiplatz, 5 Minuten hat berichtet: Überraschendes Aus am Grazer Jakominiplatz: Rätsel um Geschäftsfläche. Die plötzliche Schließung des bekannten Sneaker-Händlers hatte Spekulationen ausgelöst. Nun gibt es Neuigkeiten für die prominente Adresse mitten in der Innenstadt. Denn die Fläche wird offenbar nicht lange leer bleiben.

©5 Minuten Die Schließung des Snipes kam für viele überraschend.

Neuer Mieter bereits gefunden

Wie nun bekannt wurde, gibt es bereits einen Nachfolger für das Geschäftslokal im sogenannten Steinfeldhaus. In einem Bericht der Kleinen Zeitung bestätigt Sigrid Filzmoser, Standortleiterin von CBRE Graz, dass ein neuer Mieter gefunden wurde. „Wir haben einen neuen Mieter für die Fläche gefunden. Voraussichtlich Ende des Jahres wird dort ein neuer Gastronomiebetrieb eröffnen.“ Wer genau einziehen wird, bleibt derzeit allerdings noch offen. Damit zeichnet sich für den Standort eine deutliche Veränderung ab. Wo zuletzt Sneaker und Sportmode verkauft wurden, sollen künftig Speisen und Getränke im Mittelpunkt stehen. Gerade am Jakominiplatz könnte ein neues Gastronomiekonzept auf großes Interesse stoßen. Täglich passieren tausende Menschen den zentralen Verkehrsknotenpunkt.

Standort mit langer Geschichte

Die Geschäftsfläche zählt zu den bekanntesten Adressen der Grazer Innenstadt. Jahrzehntelang war dort das traditionsreiche Modehaus Steinfeld beheimatet, bevor unterschiedlichste Konzepte folgten. In den vergangenen Jahren versuchten sich an der prominenten Ecke sowohl Einzelhändler als auch Gastronomiebetriebe. Nicht jede Idee war von Dauer. Bis zur geplanten Eröffnung dürfte zwar noch einige Zeit vergehen. Fest steht aber schon jetzt: Die Fläche wird nicht leer bleiben.