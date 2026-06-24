Wenn die eigene Wohnung zur Last wird: Stadt Graz hilft Pflegebedürftigen

Manchmal sind es nicht Krankheit oder Alter allein, die Menschen aus ihrer gewohnten Umgebung reißen. Oft wird auch die eigene Wohnung zur Herausforderung. Genau hier setzt ein besonderes Projekt in Graz an.

Die eigenen vier Wände bedeuten für viele Menschen Sicherheit, Erinnerungen und Selbstständigkeit. Doch wenn Krankheit oder Pflegebedürftigkeit plötzlich den Alltag bestimmen, kann selbst die Wohnung zu einer kaum bewältigbaren Aufgabe werden. Genau für solche Fälle gibt es in Graz ein besonderes Unterstützungsangebot: Die Stadt finanziert die Grundreinigung von Wohnungen, damit pflegebedürftige Menschen weiterhin zuhause leben können.

Wenn die Kraft für den Haushalt fehlt

Nicht selten verschlechtert sich der Gesundheitszustand innerhalb kurzer Zeit. Was früher selbstverständlich war, wird plötzlich zur Belastung. Die Wohnung kann nicht mehr gereinigt werden, Unterstützung fehlt und die Situation verschärft sich zunehmend. Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer erklärt: „Oftmals verschlechtert sich der gesundheitliche Zustand von pflegebedürftigen Menschen sehr schnell und es fehlt die Kraft, um die eigene Wohnung zu reinigen. Dieses Projekt hilft dabei, für Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung zu sichern.“

Hilfe, bevor die Situation eskaliert

Das Sozialamt der Stadt Graz finanziert das Wohnungsreinigungsprojekt bereits seit 2021. Umgesetzt wird es gemeinsam mit der Caritas. Ziel ist es, Wohnungen wieder in einen Zustand zu bringen, der eine Betreuung oder Pflege zuhause überhaupt erst möglich macht. Denn eine verwahrloste Wohnung kann schnell dazu führen, dass weitere Hilfsangebote nicht mehr greifen können. Wie wichtig das Angebot ist, zeigen die Zahlen aus dem vergangenen Jahr. 2025 nahmen insgesamt 56 Personen die Unterstützung in Anspruch. Dabei wurden mehr als 575 Arbeitsstunden geleistet. Die Kosten beliefen sich auf rund 26.400 Euro. Für viele Betroffene hatte die Hilfe eine entscheidende Folge: Sie konnten weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung leben und mussten nicht in eine Pflegeeinrichtung übersiedeln.

Pflege daheim statt Pflegeheim

Genau das ist das erklärte Ziel des Projekts. Durch die Reinigung und Stabilisierung der Wohnsituation sollen Krankenhausaufenthalte, Wohnungsverlust oder ein vorzeitiger Umzug in ein Pflegeheim verhindert werden. Auch Norma Rieder, Leiterin der Grazer Pflegedrehscheibe, sieht darin einen wichtigen Baustein: „Manchmal braucht es zunächst Unterstützung dabei, die Wohnsituation wieder zu stabilisieren. Erst dann können weitere Hilfen greifen. Dieses Projekt schließt genau diese wichtige Lücke.“ Für das laufende Jahr rechnet die Stadt bereits mit rund 600 Einsatzstunden und Kosten von etwa 30.000 Euro.