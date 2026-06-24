„Hier wird gerade alles abgesperrt“: Polizei sperrt Bereich rund um Grazer Hauptbahnhof

Mehrere Leser meldeten sich am Mittwoch bei 5 Minuten: Rund um den Grazer Hauptbahnhof werden derzeit Bereiche abgesperrt. Betroffen sein dürfte vor allem der Bereich Richtung Eggenberger Straße.

Am Grazer Hauptbahnhof läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Mehrere Leser meldeten sich am Mittwochvormittag bei der 5 Minuten-Redaktion und berichteten von Absperrungen im Bereich des Bahnhofs. Nach ersten Informationen sind ein Polizeifahrzeug, ein Zivilfahrzeug der Polizei sowie mehrere Einsatzkräfte vor Ort.

Bereich rund um Unterführung abgesperrt

Betroffen dürfte vor allem der Bereich bei der Unterführung sowie den Abbiegespuren Richtung Eggenberger Straße sein. Augenzeugen berichten von fünf bis sechs Personen in Uniform und Warnwesten, die den Bereich absichern. Ein Leser schildert die Situation gegenüber 5 Minuten so: „Beim Hauptbahnhof stehen mehrere Polizeifahrzeuge. Der Bereich bei der Unterführung und den Abbiegespuren wurde abgesichert. Mehrere Beamte sind vor Ort.“

Polizei klärt auf

Die Polizei hat gegenüber 5 Minuten den Grund bekanntgegeben: „Keine Sorge, es handelt sich nur um eine Übung“. Wie lang diese noch andauern wird und um was für eine Übung es sich handelt gab die Polizei nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 09:24 Uhr aktualisiert